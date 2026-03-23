Schulzentrum Althengstett: Jetzt kommt ein Neubau ins Spiel

Der Nachbarschaftsschulverband will vor weiteren Entscheidungen mehr Informationen über Fördermöglichkeiten, Kosten und den Raumbedarf auf dem Tisch haben.
Obwohl Maximilian Hermann vom Tübinger Architektur- und Stadtplanungsbüro Hähnig und Gemmeke (HG) den Verbandsmitgliedern aus Althengstetter, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim in der jüngsten Sitzung insgesamt sechs grobe Vorplanungen für die geplante Sanierung von Real- und Gemeinschaftsschule präsentierte, wollte man sich nicht auf eine Auswahl möglicher Varianten festlegen. Grund: Die Mitglieder beklagten fehlende Informationen, ohne die es aus ihrer Sicht nicht möglich ist, eine zielführende Auswahl zu treffen.