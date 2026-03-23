Schulzentrum Althengstett: Jetzt kommt ein Neubau ins Spiel

Der Nachbarschaftsschulverband will vor weiteren Entscheidungen mehr Informationen über Fördermöglichkeiten, Kosten und den Raumbedarf auf dem Tisch haben.

Obwohl Maximilian Hermann vom Tübinger Architektur- und Stadtplanungsbüro Hähnig und Gemmeke (HG) den Verbandsmitgliedern aus Althengstetter, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim in der jüngsten Sitzung insgesamt sechs grobe Vorplanungen für die geplante Sanierung von Real- und Gemeinschaftsschule präsentierte, wollte man sich nicht auf eine Auswahl möglicher Varianten festlegen. Grund: Die Mitglieder beklagten fehlende Informationen, ohne die es aus ihrer Sicht nicht möglich ist, eine zielführende Auswahl zu treffen.

Bis mindestens Mai vertagt Althengstetts Bürgermeister Rüdiger Klahm hatte zu Beginn der Sitzung angeregt, dass sich das Gremium auf „drei oder vier Varianten“ festlegen solle, um dann anhand dieser Entscheidungen in eine detaillierte Planung und Kostenschätzung einsteigen zu können. Angesichts der Unklarheit, was mögliche Gebäudeabrisse, Sanierungen, Anbauten oder Aufstockungen für die Kosten und die Bezuschussung des Projektes bedeuten, wurde eine Entscheidung nun mindestens bis Mai vertagt.

Insbesondere der Ostelsheimer Bürgermeister Ryyan Alshebl hatte infrage gestellt, ob es wirklich bei der geplanten Sanierung bleiben müsse, oder ob nicht auch ein Neubau infrage käme. Bei Neubauten, so Alshebl, seien möglicherweise Förderungen in Höhe von bis zu 70 Prozent möglich, während Förderprogramme bei Sanierungen deutlich geringere Fördersätze auswiesen. Hier müsse zügig das Regierungspräsidium in das weitere Verfahren einbezogen werden, forderte er. Im Falle einer hohen Bezuschussung von Schulhausneubauten kann sich Alshebl auch den Abriss und eine komplette Neuprojektierung der Schulgebäude vorstellen.

Viele Unklarheiten

Auch der Althengstetter SPD-Gemeinderat Lothar Kante hielt eine Entscheidung auf Grundlage der vorhandenen Daten und Fakten und Unkenntnis über mögliche Zuschüsse für nicht tragbar. Ebenso machte der Simmozheimer Bürgermeister Stefan Feigl deutlich, dass vor weiteren Entscheidungen auch klar sein müsse, welchen Raumbedarf die Schulen hätten, damit deren pädagogische Konzepte umgesetzt werden können. Die vorgestellten Grobplanungen hatten sich vor allem am vorgegeben Raumprogramm für die Schularten orientiert, wobei Maximilian Hermann deutlich machte, dass finale Planungen erst im Zuge des vorgesehenen Architekturwettbewerbs erfolgen würden.

Gebäude schadstoffbelastet

Erfreulich für Mitglieder des Schulverbands: Auch wenn der Bestandsbau teilweise schadstoffbelastet ist, so fallen die Belastungen nach ersten Untersuchungen sehr gering aus, und seien so gebunden, dass keine Gefahr für die Nutzer bestehe. In Sachen Brandschutz sind erhebliche Nachbesserungen vorzunehmen, insbesondere wenn massiv in die bestehende Bausubstanz eingegriffen oder gar aufgestockt werden würde.

Größte Herausforderung

Die Voruntersuchungen haben zudem ergeben, dass der Zwischenbau, der beide Schulgebäude verbindet, im Falle einer Sanierung die größten Herausforderungen mit sich brächte. Hermann hält daher einen Abriss des Zwischenbaus für die sinnvollste Lösung.

Ein solches Vorgehen sehen auch die Schulleiter Elke Ruf (GMS) und Stefan Eiding, Rektor der Realschule, für sinnvoll. „Wir vertragen und zwar grundsätzlich gut“, betonte Ruf, „aber eine Abtrennung der Schulen ist auch gut“, sagte sie. Zumal sich mit dem Wegfall des Zwischenbaus neue Möglichkeiten bei der Gestaltung des Gesamtareals ergäben. Eine Aufstockung der Realschule hält Eiding für schwierig. Auch eine Sanierung im Bestand hält er bei gleichzeitigem Schulbetrieb aufgrund der Lärmübertragung im Gebäude für kaum machbar.

Auch wenn ursprünglich nur eine Sanierung der Gebäude im Blick gewesen ist, soll nun vor weiteren Entscheidungen mit dem Regierungspräsidium über das weitere Vorgehen beraten werden. Ryyan Alshebl regte dabei an, dies möglichst schnell zu machen „und die Verantwortlichen sollen sich alles vor Ort ansehen“. Nur so könne eine realistische Einschätzung gelingen.

Viel Arbeit fürs Bauamt

Für Rainer Bubser, Leiter des Bauamts der Gemeinde Althengstett, kommt damit einiges an Arbeit zu. Auch, da die Zweckverbandsmitglieder erwarten, dass beim nächsten Treffen bereits die Vorstellungen der Schulen bezüglich des Raumplans vorliegen und erste Kostenschätzungen. Rüdiger Klahm sagte zu, die Dinge schnellstmöglich anzugehen.