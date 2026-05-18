Schulzentrum Althengstett: Deshalb hält der Bürgermeister nichts von einem Neubau

Auch wenn die endgültige Entscheidung erst im Juli fällt, scheinen Abriss und Wiederaufbau von Real- und Gemeinschaftsschule vom Tisch zu sein. Wir erklären, was dahinter steckt.
Wie das Schulzentrum in Althengstett endgültig umgestaltet wird, ist noch offen. Sanierung oder Neubau – Ende März legten sich die Verbandsmitglieder aus Althengstett, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim noch nicht fest, in welche Richtung es gehen wird. Es gab zwar sechs grobe Vorplanungen für die Sanierung von Real- und Gemeinschaftsschule (GMS). Doch den Mitgliedern fehlten Informationen über Fördermöglichkeiten, Kosten und Raumbedarf. Und der Ostelsheimer Bürgermeister Ryyan Alshebl brachte einen möglichen Neubau ins Spiel.