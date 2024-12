Schulwesen in Donaueschingen

Was aus der Immobilie nach dem Umzug in das neue Gebäude am Buchberg im Jahr 2026 wird, ist im Gemeinderat bislang noch nicht diskutiert worden.









Die Baustelle im neuen Quartier am Buchberg schreitet weiter voran. Anfang 2026 soll die neue Realschule fertig sein. Gleichzeitig entsteht mitten in der Stadt, an der Lehenstraße, ein Leerstand. Aber vermutlich nicht lange.