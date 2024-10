Kinder in Lauterbach

1 Die Kabeltrommeln der Telekom blockieren seit einiger Zeit den Gehweg beim Sportplatz und sind Barrieren für Fußgänger, die auf die Straße ausweichen müssen. Foto: Baumgartner

Kindergartenleiterin Theresia Buchholz informierte den Gemeinderat, dass die Kinder vom Wohnbereich Hölzle den Schulweg nicht entlang eines sicheren Gehwegs bewältigen können.









Link kopiert



„Sie sollen zu Fuß gehen, damit nicht so viele Elterntaxis vor der Schule halten“, sagte sie und berichtete von Hindernissen. Dornenhecken würden über den Fußweg wachsen, Autos dort und beim Felsen auf dem Gehweg parken und bei der offiziellen Parkfläche so wild stehen, dass sie in die Straße ragen würden.