Schulwechsel in Wildberg: Viertklässler erhalten Einblick in Alltag am Bildungszentrum

Projektwoche in Wildberg Schüler machen Entdeckungsreise in die englische Sprache

Die Neuntklässler des Bildungszentrums Wildberg haben eine Woche lang mit Muttersprachlern Englisch geübt. Mit einem bunten Programm wurde in der „Native Speaker Week“ das Vertrauen in die eigenen Englischkenntnisse gefördert und eine Art Ausflug in die USA gemacht. Die Schüler lernten dabei weitaus mehr als nur die Sprache.