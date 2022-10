1 Ohne Einser, Fünfer oder Sechser lernen – das ist jetzt Realität an 37 Grundschulen in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Sven Hoppe

Fast siebzig Grundschulen sind am Start: Die einen lernen mit, die anderen ohne Noten. Was die beteiligten Schulen und die Ministerin sich von dem Modellversuch versprechen.















Lernen Grundschüler besser, wenn sie keine Noten bekommen, sondern eine verbale Rückmeldung zu ihrer Leistung? Dieser Frage will Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) per Schulversuch auf die Spur kommen. Gut siebzig Grundschulen im Land stehen deshalb in den Startlöchern. In diesen Tagen beginnt die Bestandsaufnahme zum Projektstart mit Fragebögen für Lehrkräfte, Schüler und Eltern. Sie sind Grundlage für die wissenschaftliche Auswertung des Projekts.