So will Balingen die Elterntaxis zum Schulstart stoppen

1 Die Hol- und Bringzonen sind rot gekennzeichnet. Foto: Silke Thiercy

Um das SUV-Ballett aus Elterntaxis vor den Schulen zu entzerren wurden Hol- und Bringzonen eingerichtet. Wo diese sind zeigen große Banner am Parkplatz des Schulzentrums Längenfeld.









Wenn bald die Schule wieder los geht, wird es eng an der Haltestelle beim Schulzentrum Längenfeld. Schulbusse fahren im Minutentakt an, dazwischen Autos, in denen Schüler sitzen. Die wuseln nach dem Aussteigen zwischen den Fahrzeugen herum. Das ist nicht ganz ungefährlich.