Unter großem Applaus zogen die Absolventen der Werkrealschule und Realschule in die Klosterkirche ein. Der Schulchor unter der Leitung von Tanja Hack-Digiser begrüßte Eltern, Lehrer und die zahlreichen Gäste mit dem Lied „Hand in Hand“.

„Heute ist ein besonderer Tag“, so Schulleiter Michael Schwarz: „Hand in Hand“ sei ein gutes Motto für die Schule und für die Abschlussfeier, an der sehr viele Personen zusammenarbeiten. Er beglückwünschte die Absolventen. Viele Herausforderungen seien gemeistert und Rückschläge überwunden worden, und alle seien an ihren Aufgaben gewachsen.

Schwarz zitierte Steve Jobs, der „Apple“-Gründer: „Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist, die Arbeit zu lieben“. Das Zitat soll die Jugendlichen stets daran erinnern, mit Herzblut und Hingabe den weiteren Weg zu gehen. Nur so könne man nicht nur Erfolg, sondern auch Erfüllung und Freude im Leben finden.

Mutmacher und Geduldskünstler

Ein Dankeschön galt seinem Lehrerkollegen Tobias Leibold, der mit künstlerischen Arbeiten von Schülern für die passende Kulisse gesorgt hat. Ein besonderer Dank ging an die Eltern, für deren Unterstützung, das Verständnis und die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein aufrichtiger Dank und auch Respekt galten den Lehrkräften.

Die Elternbeiratsvorsitzende Matilde Paquico sprach von einem besonderen Tag und vom Ende eines wichtigen Lebensabschnitts für die Eltern und Kinder. Ihr Dank ging an die Lehrer, die Wegbegleiter, Mutmacher und Geduldskünstler gewesen seien und mit viel Einsatz Spuren in Köpfen und Herzen hinterlassen haben.

Eine Geschichte mit vielen Kapiteln

Für Schülersprecherin Charlotte Rath war die Zeit an der Realschule eine Geschichte mit vielen Kapiteln. Sie habe viel gelernt und sei nie allein gewesen. Ihr besonderer Dank ging an Victoria Elben, eine „Powerfrau in Kompaktformat“, und an Michael Schwarz, der für sie ein Ansprechpartner auf Augenhöhe war. Gemeinsam mit der SMV hat Rath viel auf den Weg gebracht. Insbesondere der Wasserspender, der den Schülern kostenlose Erfrischung bietet, und die „Handylockerung“ sind hier zu nennen. Besondere Momente seien das Gespräch mit dem Bürgermeister und die Teilnahme an verschiedenen Lehrerkonferenzen gewesen.

Bürgermeister Matthias Winter ließ sich entschuldigen, überbrachte aber in einem Grußwort die Glückwünsche an die Absolventen. Er verglich den Schulabschluss mit einer Mannschaftsleistung: Schüler, Familien und Lehrerschaft hätten das Turnier Schule perfekt zusammengespielt und den Pokal in Form des Abschlusszeugnisses erhalten.

Auch für die Lehrer gibt es ein Dankeschön

Die Klassenlehrer wünschten ihren Schülern mit einem Gedicht einen klugen und klaren Geist, Neugier, Herz und Mut für das Abenteuer Zukunft. Mit so mancher Anekdote und persönlichen Worten und kleinen Geschenken bedankten sich die Schüler bei ihren Lehrern. Ronny Mowitz vom HGV Oberndorf überreichte Sonderpreise an die Absolventen mit besonders guten Leistungen.

Danach kam Schulleiter Michael Schwarz zum Höhepunkt des Abends: Gemeinsam mit Konrektor Gregor Cron und Fabian Eith vergab er die Belobungen und Preise sowie die Cambridge-Zertifikate und überreichte 81 jungen Menschen ihr Zeugnis für die Mittlere Reife. Mit einem Ständerling im Klosterhof klang der Abend aus.

Realschule

Werkrealschule

Preis

Emin-Can Akyildiz

Lob

Bennur Bütün, Domingo Cruz Gómez Ramirez, Emma Kopf, Paloma Murillo Paquico, Lean Fabian Ott, Sinan Özkul, Hannah Saur, Kathrin Schneider, Kevin Selig, Moritz Werner, Luca Zuckschwerdt

Sonderpreise

Svenja Arnold (Deutsch), Leonie Eberhardt (Biologie), Greta Kopf (Sport), Chiara Rangaioli (Mathematik); Charlotte Lisa Rath (Sozialpreis), Maximilian Ostertag (Sonderpreis KSK im Fach WBS); Luca Zuckschwerdt (Technik)

Abschluss

Setare Akbari, Yusuf Selcuk Arslan, Imdia-Jill Bauer, Noemi Ben Salem, Phil Bornfleth, Robin Brändle, Vivien Collien Brekner, Henry Bushart, Kübra Celik, Artinisa Cunaj, Lia Dietrich, Linda Digel, Anna Gioia Dzeko, Katarina Franculic, Emely Sophie Gebhart, Micha Hartwig, Leonel Hauer, Noel Heckele, David Herrmann, Florian Kaufmann, Ali Kilic, Samantha Kober, Vinja Barbara Kopf, Samuel Kraus, Alexandra Majer, Anna Mikhailova-Donatella Khaas Milella, Evdokija Paskoska, Leoncio Ramirez, Marlon Joel Riesner, Antonio Sanchez Carcelen, Elias Scharf, Enrico Schmidt, Lia Schulze, Max Volk

Lob

Nadja Dressler, Alexandra Fitz, Mihai-Cristian Manicu, Esma Özcan, Efekan Sentürk, Egemen Sentürk

Sonderpreise

Hana Jasarevic (Englisch), Jarven Krämer (Sonderpreis KSK im Fach WBS), Aleksander Seliga (Sonderpreis Chemie)

Abschluss

Emil Baklakov, Fabio Beck, Ismail Bestiyev, Can Boztepe, Lorik Dervisholi, Klainti Elezi, Hassan Hassoun, Ben Hezel, Leo Holzer, Nemat Ikdah, Hodan Ismail, Reza Khalili, Alexandar-Adrian Mitrovici, Sandra-Maria Nikolaus, Fabian Ohnmacht, Caroline Sandra Oswald, Roman Seel, Veronika Völker, Albion Zajimi