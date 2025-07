Die Neunt- und Zehntklässler feierten gemeinsam ihren Abschluss am Schulverbund am Deutenberg in Schwenningen.

Von großer Freude und einem Hauch Wehmut war die Abschlussfeier des Schulverbundes am Deutenberg in Schwenningen geprägt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Schule wurden die Absolventen der Werkrealschule und der Realschule gemeinsam verabschiedet – ein bedeutender Meilenstein für die Gemeinschaft, teilt der Schulverbund mit.

Die Veranstaltung war in der Turnhalle, die in den vergangenen Jahren aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude der zentrale Ort für die Abschlussfeiern war. Es war die letzte Feier dieser Art in der Turnhalle, denn durch den absehbaren Abschluss der Renovierungsarbeiten wird die Schule ab dem kommenden Jahr wieder in die eigene Aula zurückkehren – ein großer Schritt in die Zukunft.

Insgesamt konnten 167 Schüler ihre Abschlüsse feiern. 71 Jungen und Mädchen aus drei Klassen der Werkrealschule und vier Klassen der Realschule haben erfolgreich den Hauptschulabschluss geschafft. Besonders hervorzuheben sind die vier Schüler, die für ihre Leistungen mit Lob ausgezeichnet wurden, sowie zwei, die mit Preisen geehrt wurden.

Der Realschulabschluss wurde von 68 Schülern aus drei Klassen erworben. In der Realschule wurden 16 Schüler für ihre besonderen Leistungen mit Lob ausgezeichnet, und sechs erhielten Preise.

Emotionale Reden und musikalisches Beiträge

Die Veranstaltung war geprägt von emotionalen Reden, musikalischen Beiträgen, die im Musikunterricht einstudiert wurden, vielen lachenden Gesichtern und natürlich der feierlichen Übergabe der Zeugnisse, Lobe und Preise. Die Absolventen wurden mit herzlichen Glückwünschen verabschiedet und blicken voller Zuversicht auf ihre nächsten Schritte.

Ein besonderer Dank ging an die Stadtverwaltung, die Nachbarschule, dem Gymnasium am Deutenberg, sowie den örtlichen Sportvereinen für die Unterstützung und die Möglichkeit, die Abschlussfeiern in der Sporthalle zu organisieren. Diese Zusammenarbeit hat es ermöglicht, den Schülern in den vergangenen vier Jahren trotz der Sanierungsarbeiten einen würdigen Rahmen zu bieten.

Ein neues Kapitel für den Schulverbund

Der Schulverbund gratulierte allen Absolventen zu ihren Abschlüssen und freut sich auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Sommerferien im (fast) fertig sanierten Schulgebäude – ein neues Kapitel für den Schulverbund am Deutenberg.

Die Absolventen

Sie erlangten den Hauptschulabschluss

Klasse 9aW: Alma Abo Harb, Enas Altahhan, Estelle Babic, Dion Berisha (Preis, Klassenbester), Shani Danga, Marcel Eirich, Marc Harich, Andreea Ianos, Eliona Idrizaj, Florian Kreusel, Nathaniel Lovero, Milan Lukic, Nikita Meier, Nika Mijatovic, Lilav Morad, Jasmina Mujic (Preis für die beste Prüfungsleistung in Mathe), Tina Skeledzija, Christian Sorrentino, Andre Spindler, Alexandros Tahir, Mateja Tomic, Dervis Yilmazer (Preis für die beste Prüfungsleistung in Deutsch). Klasse 9bW: Carina Berndt, Lorena Bosnjak, Kemal Bozkaya, Elmedina Bytyqi, Adelmo Caputo, Noah Castellano, Besnik Delija, Lisa Eisenzapf (Lob), Toprak Filiz Fidan, Evelina Kappes, Angelina Leniqi (Preis, Schul- und Klassenbeste), Boris Mosic, Mariam Mourad (Lob), Anna Mytronina, Francesca Olar, Tatiana Ponce Ahmedovska, Vito Preininger, Mia Scheibe, Ilker Yagcioglu. Klasse 9cW (ein Abschluss ohne Veröffentlichung): Willi Amann, David Bognar, Roman Freund, Dajana Juric (Lob, Klassenbeste), Jana Licht, Hanna Lorinc, Youssef Mohammad Ali, Amin Mounatik, Stjepan Petrovic (Preis für die beste Prüfungsleistung in Englisch), Jamie Schwarz, Sulava Suleiman, Ksenija Vasic, Aleksandar Vasilev, Lamaar Zaiour. Klassen 9R (zwei Abschlüsse ohne Veröffentlichung): Enej Bajric, Giamiro Gagliardi, Liana Schneider, Daris Suljkanovic, Alexa Befus, Kevin Kunz, Vanessa Thomas, Mia Benz, Anna Degraf, Nikola Maracek.

Sie haben den Realschulabschluss in der Tasche

Klasse 10aR (ein Abschluss ohne Veröffentlichung): Rdwan Antabli, Adrian Berisha (Lob), Ada Cannata (Lob), Colin Carenza (Preis), Kayla Drewes (Preis, Klassenbeste, Preis für die beste Prüfungsleistung in Mathe und im Wahlpflichtfach, Preis des Oberbürgermeisters als Schulbeste), Karina Fink (Lob), Neele Gahre, Harrison Ganter (Lob), Valeria Grischin, Kyra Jenschke, Anastasia Karadagi, Johanna Kimmich (Preis), John Kober, Julien Maier, Mia Meusch (Lob), Alisea Quarta, Jasmin Tagne Saha, Lucio Weißbrodt, Erblin Zeneli. Klasse 10bR: AsmaaAlbadri, Dilara Bal, Elliana Bell (Preis), Liliana Bell (Preis), Samuel Fejzulovic, Yasmin Held (Lob), Abdulrahman Ibrahim, Emilija Kovacic, Lauren Krause (Preis, Klassenbeste, Preis für die beste Prüfungsleistung in Deutsch), Danilo Ljubicic (Lob), Emre Mahrem, Elena Manasievska (Lob), Raul Matei, Bogdan Pirlog, Mikail Saiti, Tugce Sari, Lea Schittenhelm, Celine Siegel (Lob), Hayvahn Soilihi, Mariella Tancredi, Semih-Can Turgut, Katharina Weißbrodt (Lob), Sami Wientzek. Klasse 10cR (ein Abschluss ohne Veröffentlichung): Celine Abboud, Amin Ahmad, Stavros Andreadis, Leonardo Borda, Abdellah Bounadar (Lob), Faik Dalipi, Sophia Dietl (Lob), Armin Duric, Cassandra Furlan, Julian Huck, Laura Klotz (Lob, Klassenbeste), Kryštof Kolařik, Nour Marouki, Lea Martini (Lob), Hadi Mashlah (Lob), Raul Nagy, Clara Oder (Lob), Luisa Partenijevic, Dean Schmidt, Laura Seyfried, Leanora Tabert, David Urs-Balagel (Preis für die beste Prüfungsleistung in Englisch), Hendrik Wilsdorf.