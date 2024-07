Auf dem roten Teppich feiert der Realschulzug am Schulverbund Frommern seinen Abschluss.

Eingestimmt wurde der Abend durch einen Gottesdienst in der Pauluskirche in Frommern. Die Lehrkräfte Zeljka Pacic, Hans-Martin Hauch und Stefan Strohmaier hatten gemeinsam mit ihren Reli-Klassen das Programm vorbereitet.

Rund um das Thema „Superkräfte“ kreisten die von den Schülern formulierten Texte, das Anspiel und die Fürbitten. „In der Ansprache von Hauch klangen die anvertrauten Talente an und dabei wurde deutlich, dass viele Superkräfte, wie zum Beispiel Zuhören können in den vergangenen sechs Jahren angeeignet werden konnten“, heißt es in einer Mitteilung. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Musiklehrer der Zehner, Thomas Öchsner, und Lena Krämer sowie deren Schwester Lara Krämer.

Verdient auf dem roten Teppich

In der Festhalle durften die Abschlussschüler über den roten Teppich schreiten, ganz im Sinne des gewählten Mottos „Red carpet“. Von Seiten der Schülerschaft führten Bailasan Alkor, Pascal Schönfeld und Lasse Walter durch das Programm.

Sandra Ade-Heiner, Konrektorin am Schulverbund, begrüßte die Anwesenden mit der Überzeugung, dass der Abschlussjahrgang es absolut verdient habe, dass der rote Teppich ausgerollt wurde. Mit all den Herausforderungen der vergangenen Jahre und ihrem Auftritt heute, könnten sie es mit jedem Star, Sternchen oder Staatsakt aufnehmen.

Auch der Schulleiter, Martin Kettner, nahm den roten Faden auf und verglich die Welt des Filmes mit der Schulwelt und streifte dabei Thriller, Abenteuer, Drama und Fantasy. Er betonte dabei, dass kein Star zum Star geboren wird oder allein zum Star wird.

Der Schulleiter bedankt sich bei allen Beteiligten

Kettner dankte allen am Erfolg des Abschlussjahrganges 2024 Beteiligten: den Eltern, den Elternvertreterinnen Christine Netz und Nadine Schick (10b), Corinna Böttcher und Sofija Banovic (10c), den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Regisseuren und Drehbuchautorinnen, den Lehrkräften.

Auch die Schüler, vertreten durch Nina König, Summer Netz und Nikta Adrienko fanden anerkennende und dankbare Worte für ihre begleitenden Lehrer und überreichten Geschenke. Mit einem Film und einem Spiel, bei dem Lehrer gegen Schüler antraten, konnten wichtige Stationen ins Gedächtnis gerufen werden.

Die beiden Klassenlehrerinnen, Stefanie Unger (10b) und Manuela Heider (10c) griffen Textzeilen aus dem Song „Erfolg ist kein Glück“ von Kontra K. auf. Es geht dabei um die Frage, wie man erfolgreich werden kann. Dass man für den Erfolg arbeiten und kämpfen muss, in einen höheren Gang schalten. Die beiden Lehrerinnen betonten dabei, dass trotz aller guter Vorbereitung nicht immer alles gelingt, man aber nicht aufgeben darf, sondern sich festbeißen, dranbleiben und standhalten soll.

Duett zum Abschluss

Ein echter Roter-Teppich-Moment war die Preisvergabe an Obeida Alnaser, der mit 1,0 einen „Shining Star“ darstellte. Aber auch die Ethik-Gruppe, die unter der fachmännischen Anleitung von Unger in einem Projekt die Schultoiletten auf Vordermann gebracht und eigenständig gefliest hatte, wurde mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Der Abend schloss mit einem Duett von Lena Krämer (10b) und Thomas Öchsner mit dem Song „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“. Das Catering war traditionell gestemmt worden vom Neuner-Jahrgang, der schon einmal kräftig Rote-Teppich-Luft für das nächste Schuljahr schnuppern konnte.

Diese Schüler haben bestanden

10 b

Bailasan Alkor, Jessica Bahnmüller, Angelika Belender, Elza- Sofie Emmrich, Lena Krämer, Angelina Sofie Meister, Summer Netz, Anna Polster, Laura Schick, Vanessa Schweizer, Emely Strobel, Nikita Andriienko, Lorik Deliu, Christian Fitterer, Andrej Gorbenko, Julian Hartmann, Michael Jeske, Florian Kahl, Samuel Müllerleile, Leart Neziri, Lucca Roth, Pascal Schönfeld, Max Schwanz, Marijan Tadic, Daniel Tumanov und Marius Wersching

10 c

Artijola Bajraktaraj, Mia Banovic, Lea Sophie Böttcher, Nurevsan Er, Nele Goiser, Natalie Jasmin Knorr, Nina König, Alexia Lutscher, Pia Mauthe, Sina Meißner, Maisam Mejbl, Sarah Pfefferle, Jamie-Lee Rudolph, Kim Marie Schmid, Liana Wiegel, Obeida Alnaser, Nils Ast, Lukas Benedikt Lagiewski, Timon Pfaffmann, Nico Reich, Tobias Schneider, Felix Steinmetz, Ryan-Lee Stelter, Lasse Walter und Hannes Weise