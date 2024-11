Der Schulverbund am Deutenberg hat im vorletzten Schuljahr den ersten Neckartag eingeführt. Der kam bestens an und seither sind jährlich mehrere dieser Aktionen fest im Terminplan verankert. Auch jetzt war es wieder einmal soweit.

Am ersten Aktionstag in diesem Schuljahr engagierte sich die gesamte Jahrgangsstufe acht mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern aktiv für den Umweltschutz.

Dieser Tag stand ganz im Zeichen von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit.

Lesen Sie auch

Gemeinsam mit ihren Lehrkräften setzten sich die Schülerinnen und Schüler für die Sauberkeit in ihrer Umgebung ein und erweiterten ihr Wissen über Umweltproblematiken wie Mikroplastik, teilt die Schule mit.

Mit Enthusiasmus dabei

Der Tag begann mit einer großangelegten Müllsammelaktion entlang des Neckars. Ausgerüstet mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken machten sich die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Teams auf den Weg, um das Ufer des Neckars von Abfällen zu befreien. Besonders beeindruckend war der Enthusiasmus, mit dem die Jugendlichen an die Aufgabe herangingen.

Sie sammelten unermüdlich Plastikflaschen, Verpackungsmaterialien und anderen Unrat ein, der das Ufer verschmutzte.

Im Verlauf der Aktion wurde den Jugendlichen bewusst, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Natur zu übernehmen. „Es ist erschreckend, wie viel Müll einfach achtlos weggeworfen wird“, sagte eine Schülerin, „ich hoffe, dass wir mit unserer Aktion ein Zeichen setzen können, dass jede Kleinigkeit zählt.“ Tatsächlich wurden mehrere große Müllsäcke gefüllt, und am Ende der Aktion zeigte sich das Neckarufer wieder von seiner schönsten Seite.

Mikroplastik im Fokus

Nach der intensiven Sammelaktion ging es für die Jugendlichen zur Hochschule Furtwangen, wo sie die Gelegenheit hatten, mit Studierenden über das Thema Mikroplastik zu sprechen. In einer interessanten Diskussionsrunde tauschten die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen aus und lernten mehr über die Entstehung und die schädlichen Auswirkungen von Mikroplastik in den Gewässern.

Die Studierenden, die sich im Rahmen ihrer Forschungsprojekte mit diesem Thema auseinandersetzen, erklärten anschaulich, wie winzige Plastikpartikel über Abwasser in Flüsse und Meere gelangen und welche weitreichenden Folgen dies für das Ökosystem hat. Dabei beeindruckte die Jugendlichen vor allem die Tatsache, dass Mikroplastik nicht nur die Tierwelt gefährdet, sondern auch über die Nahrungskette beim Menschen landet.

„Ich wusste gar nicht, dass das Problem so groß ist“, äußerte sich ein Schüler nach der Veranstaltung. „Jetzt verstehe ich, warum es so wichtig ist, Plastikmüll zu vermeiden und richtig zu entsorgen.“

Der Neckartag endete mit einem Besuch im Umweltzentrum in Schwenningen, wo die Jugendlichen die Möglichkeit hatten, den Tag gemeinsam zu reflektieren. In Kleingruppen tauschten sie sich über ihre Eindrücke aus und diskutierten darüber, wie sie in ihrem eigenen Alltag nachhaltiger handeln können. Dabei stand vor allem die Frage im Raum: Wie können wir langfristig dazu beitragen, unsere Umwelt zu schützen? Im Umweltzentrum wurden den Schülerinnen und Schülern zudem weiterführende Informationen zur Müllvermeidung, zum Recycling und zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt gegeben.

Besonders schön war laut einer Mitteilung der Schule die abschließende Erkenntnis, dass jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann, ganz gleich, ob durch kleine alltägliche Veränderungen oder größere Aktionen wie den heutigen Neckartag.

„Es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Elan unsere Schülerinnen und Schüler bei der Sache waren“, sagte eine Lehrerin nach dem Aktionstag, „wir hoffen, dass sie die heute gewonnenen Erkenntnisse mit in ihren Alltag nehmen und so zu Botschaftern für eine saubere Umwelt werden.“

Blick nach vorn

Der Neckartag hat nicht nur bei den Jugendlichen Spuren hinterlassen, sondern auch in der Schulgemeinschaft ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie wichtig Umweltaktionen sind. Im Frühling wird es weitere Neckartage der Jahrgangsstufen fünf, sechs und sieben geben.

Zusätzlich würde sich der Schulverbund am Deutenberg über Partnerschulen entlang des Neckars freuen, die sich ebenfalls an dem Projekt beteiligen, so dass der Neckar bis zur Mündung in den Rhein von Müll befreit wird.

Interessierte Schulen können per E-Mail mit Moritz Schütz, der die Aktion initiiert hat, unter moritz.schuetz@schulverbund-deutenberg.de Kontakt aufnehmen.