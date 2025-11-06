Schulverbund Burladingen: Sanierung für eine Million Euro ist abgeschlossen

In den Fachräumen für Chemie, Physik und Biologie „kann es jetzt losgehen“ – freute man sich bei der Übergabe. Die Renovierung war überfällig.
Ein freudiges Ereignis. Auf jeden Fall. Johannes Hess, Schulleiter des Progymnasiums, und die geschäftsführende Schulleiterin Monika Rudolf sahen die nun abgeschlossene Sanierung der Fachräume für Chemie, Physik und Biologie im Gebäude Progymnasium/Realschule aber auch als Notwendigkeit – für die es dringend an der Zeit gewesen sei. Da wollte bei der Übergabe am Donnerstagabend niemand widersprechen.