Schulteswahl in Bad Liebenzell: Kopp lässt Amt des Stellvertreters ruhen

Ekkehard Häberle übernimmt den Vorsitz des Gemeindewahlausschusses, nachdem Sebastian Kopp Bürgermeister von Bad Liebenzell werden will. Auch sonst waren einige Wahlen nötig.
Sebastian Kopp, der seit Mitte März des vergangenen Jahres in Bad Liebenzell als erster Bürgermeisterstellvertreter die Amtsgeschäfte von Roberte Chiari übernommen hatte, nachdem dieser aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war, wird sein Stellvertreteramt in den kommenden Monaten nicht mehr ausüben. Grund: Kopp will – wie bereits berichtet – bei der Bad Liebenzeller Bürgermeisterwahl am 30. August kandidieren.