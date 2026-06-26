Schultes-Wahl in Bad Liebenzell: Kandidatenvorstellung zwischen 6. und 15. August geplant

Die Vorstellung der Bewerber um das Bürgermeisteramt soll im Kurhaus stattfinden. Es soll auch wieder eine Onlineübertragung der Veranstaltung geben.
Die am 30. August anstehende Bürgermeisterwahl beschäftigt weiter den Bad Liebenzeller Gemeinderat. Bei der jüngsten Sitzung hat dieser einstimmig dafür gestimmt, eine öffentliche Kandidatenvorstellung im Kurhaus zu organisieren. Mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorstellungstermin am Montag, 24. August, konnten sich aber nicht alle Ratsmitglieder anfreunden. Insbesondere der CDU-Gemeinderat Dietmar Fischer hält den Termin für zu spät – auch für Bürger, die ihre Stimme per Briefwahl abgeben wollen, weil sie sich am Wahltag vielleicht im Urlaub befinden. Fischer regte an, die öffentliche Kandidatenvorstellung auf den frühestmöglichen Zeitpunkt vorzuziehen.