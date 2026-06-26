Schultes-Wahl in Bad Liebenzell: Kandidatenvorstellung zwischen 6. und 15. August geplant

Die Vorstellung der Bewerber um das Bürgermeisteramt soll im Kurhaus stattfinden. Es soll auch wieder eine Onlineübertragung der Veranstaltung geben.

Die am 30. August anstehende Bürgermeisterwahl beschäftigt weiter den Bad Liebenzeller Gemeinderat. Bei der jüngsten Sitzung hat dieser einstimmig dafür gestimmt, eine öffentliche Kandidatenvorstellung im Kurhaus zu organisieren. Mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorstellungstermin am Montag, 24. August, konnten sich aber nicht alle Ratsmitglieder anfreunden. Insbesondere der CDU-Gemeinderat Dietmar Fischer hält den Termin für zu spät – auch für Bürger, die ihre Stimme per Briefwahl abgeben wollen, weil sie sich am Wahltag vielleicht im Urlaub befinden. Fischer regte an, die öffentliche Kandidatenvorstellung auf den frühestmöglichen Zeitpunkt vorzuziehen.

Wann ist Kurhaus verfügbar? Auf die Frage, ab wann die Briefwahlunterlagen verschickt werden könnten, informierte Hauptamtsleiter Fabio Hubert, dass diese erst gedruckt werden könnten, nachdem der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 5. August die Zulassung der Bewerber festgestellt hat. Hubert geht davon aus, dass die Wahlzettel bis zum 10. August gedruckt und bei der Verwaltung seien, danach könne der Versand erfolgen. Dass auch eine Vorstellung der zugelassenen Bewerber frühestens am 6. August erfolgen kann, liegt auf der Hand. Allerdings müsse abgeklärt werden, wann das Kurhaus verfügbar sei.

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Im nun gefassten Beschluss will man versuchen, die öffentliche Kandidatenvorstellung zwischen dem 6. und 15. August zu terminieren. Auch soll es nach dem Willen der Ratsmitglieder wieder eine digitale Übertragung der Veranstaltung geben. Ob die Technik-AG der Reuchlinschulen, die bislang bei öffentlichen Veranstaltungen diese Dienstleistung bei Bedarf übernommen hatte, zwischen dem 6. und 15. August übernehmen kann, ist laut Verwaltung wegen der Sommerferien fraglich.

Für den Termin am 24. August hatte die Verwaltung bereits eine Absage erhalten. Daher hatte die Verwaltung auch darauf verwiesen, dass, wenn man eine digitale Übertragung anbiete, man wohl einen gewerblichen Anbieter beauftragen müsse. Ein Angebot zum Preis von rund 2000 Euro liegt der Verwaltung laut Fabio Hubert bereits vor.

Für eine Onlineübertragung

ZBL-Stadtrat Daniel Mattmüller regte an, auch noch bei Vereinen oder anderen Organisationen anzufragen, ob diese eine Übertragung übernehmen könnten. Unter anderem, so Mattmüllers Hinweis, würden auch Veranstaltungen der Mission oft professionell übertragen. Dort könne man ja mal nachfragen. Während Ekkehard Häberle die Auffassung vertrat, man könne gegebenenfalls auch auf eine Onlineübertragung verzichten, verwies Dietmar Fischer darauf, dass ein solches Angebot für die Bürger heute Usus sei.

Am Ende sprachen sich die Räte bei zwei Gegenstimmen für eine Onlineübertragung aus. Auch waren die Ratsmitglieder damit einverstanden, dass im Falle der Beauftragung eines professionellen Anbieters rund 2000 Euro für die Dienstleistung ausgegeben werden können.

15 Minuten Redezeit

Die Veranstaltung, deren Datum noch offen ist, soll an einem Abend ab 19 Uhr stattfinden. Je nach Termin soll die zweite Bürgermeisterstellvertreterin Katrin Heeskens oder der dritte Stellvertreter Ekkehard Häberle den Abend moderieren. Die Reihenfolge der Bewerbervorstellung soll nach dem Eingang der Bewerbungen erfolgen, jeder Kandidat soll 15 Minuten Redezeit erhalten, die Mitbewerber sollen sich während dieser Zeit in einem separaten Raum aufhalten. Am Ende der Einzelvorstellungen sollen alle Kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern auf deren Fragen hin Rede und Antwort stehen. Insgesamt 60 Minuten sind dafür vorgesehen.

Während die Verwaltung ursprünglich vorgeschlagen hatte, keine Bewirtung anzubieten, regte Dietmar Fischer auch mit Blick auf die aktuelle Hitzewelle an, kostenfreie Getränke zur Verfügung zu stellen. Ekkehard Häberle bat zudem darum, dass nach der Veranstaltung auch seitens des Kurhauses noch Getränke angeboten werden sollen, da es sicher viele Bürger gebe, die sich austauschen wollten.

Es dürfe jedenfalls nicht so sein, dass es, wie nach der jüngsten Feuerwehrversammlung, keine Möglichkeit mehr gebe, im Anschluss noch etwas vor Ort zu trinken.