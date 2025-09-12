Schulstart in Schopfheim: Wann der Unterricht für Schüler in Schopfheim beginnt

Das letzte Wochenende der Sommerferien steht bevor, denn schon am Montag, 15. September, beginnt für viele Schüler mit dem Unterricht wieder der Ernst des Lebens. Am Theodor-Heuss-Gymnasium beginnt das neue Schuljahr für die Klassen sechs bis elf um 7.45 Uhr und endet um 13 Uhr. Für die Kursstufen eins und zwei beginnt der Unterricht um 8.35 Uhr, Ende ist ebenso um 13 Uhr. Die neuen Schüler der fünften Klasse und deren Eltern werden um 8 Uhr begrüßt, der Unterricht endet für sie um 12.10 Uhr.

An der Dr.-Max-Metzger-Schule geht es für die Klassen zwei bis vier am Montag um 8.30 Uhr wieder los, für die Halbtagsschüler endet der Unterricht um 12.15, für die Ganztagsschüler um 16.30 Uhr. Ein Elternabend für die erste Klasse und die neue Grundschulförderklasse findet um 18 Uhr in der Mensa im Altbau statt.

Am Donnerstag, 18. September um 14 Uhr ist Einschulung der ersten Klasse in der Stadthalle. Die Kinder der Grundschulförderklasse werden am Freitag, 19. September um 10 Uhr im Musiksaal der Schule eingeschult. Für die Klassen zwei bis vier der Grundschule Fahrnau beginnt der Unterricht am Montag, 15. September um 8.25 Uhr, Ende ist um 12.05 Uhr.

Für die neuen Erstklässler beginnt der Gottesdienst am Samstag, 20. September, 9.15 Uhr, anschließend ist von 10 Uhr an Einschulung. Die erste Klasse der Außenstelle Gersbach wird an diesem Tag um 14 Uhr eingeschult. An der Grundschule Hasel beginnt der Unterricht für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler am Montag, 15. September um 8.30 Uhr, Ende ist um 12.20 Uhr.

Die Erstklässler werden am Samstag, 20. September, 10 Uhr auf dem Schulhof eingeschult. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der evangelischen Kirche in Hasel.

Für die Klassen sechs bis zehn der Friedrich-Ebert-Schule beginnt der Unterricht am Montag, 15. September, um 8.25 Uhr, Ende ist um 12.05 Uhr. Am Dienstag, 16. September ist um 14 Uhr die Einschulung der Klasse 5a, um 15.15 Uhr der Klasse 5b und um 16.30 Uhr der Klasse 5c.

An der Grundschule Langenau beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier um 8.30 Uhr, Ende ist um 12.10 Uhr. Am Mittwoch, 17. September, 9.30 Uhr, werden die Erstklässler der Friedrich-Ebert-Schule eingeschult. Die Einschulung beginnt mit einem Gottesdienst.

An der Johann-Peter-Hebel-Schule beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis neun am Montag, 15. September um 8.25 Uhr, Ende ist für die Klassen fünf bis neun um 12.50 Uhr und für die Klassen zwei bis vier um 15.25 Uhr. Am Freitag, 19. September, 10 Uhr, ist Einschulungsfeier für die Erstklässler im Cluster der Johann-Peter-Hebel Schule. Erster Schultag für die Erstklässler ist am Montag, 22. September.

Für die Schüler der Klassen zwei bis vier der Christlichen Schule Schopfheim startet der Unterricht am Montag, 15. September um 8 Uhr, Ende ist um 12.35 Uhr. Für die Erstklässler ist am Freitag, 19. September, 15 Uhr, Einschulungsfeier.

An der Freie Waldorfschule Schopfheim beginnt der Unterricht am Montag um 7.55 Uhr. Einschulung der Erstklässler ist am Samstag, 20. September um 10 Uhr. Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier der Grundschule Hausen ist am Montag, 15. September um 8.15 Uhr, -ende um 12.40 Uhr.

An der Grundschule Wiechs beginnt der Unterricht der Zweit-, Dritt- und Viertklässler am Montag um 8.30 und endet um 12 Uhr. Einschulung der Erstklässler ist am Mittwoch, 17. September, 10 Uhr, in der Halle in Wiechs, der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Kapelle.