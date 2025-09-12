Schulstart in Schopfheim: Wann der Unterricht für Schüler in Schopfheim beginnt

Die Sommerferien schreiten ihrem Ende entgegen. Am Montag beginnt für Schüler wieder der Unterricht.
Das letzte Wochenende der Sommerferien steht bevor, denn schon am Montag, 15. September, beginnt für viele Schüler mit dem Unterricht wieder der Ernst des Lebens. Am Theodor-Heuss-Gymnasium beginnt das neue Schuljahr für die Klassen sechs bis elf um 7.45 Uhr und endet um 13 Uhr. Für die Kursstufen eins und zwei beginnt der Unterricht um 8.35 Uhr, Ende ist ebenso um 13 Uhr. Die neuen Schüler der fünften Klasse und deren Eltern werden um 8 Uhr begrüßt, der Unterricht endet für sie um 12.10 Uhr.