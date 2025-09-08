Schulstart in Baden-Württemberg: Ministerin macht Druck: Gymnasien sollen weniger aussieben und Abi-Quote erhöhen

Ab jetzt gilt in Baden-Württemberg wieder die neunjährige Schulzeit an Gymnasien. Kultusministerin Schopper dringt deshalb auf eine Steigerung der Abi-Quote.

In einer Woche sind für 1,5 Millionen Schüler und 100 000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg die Sommerferien zu Ende. Als wesentliche Änderung im neuen Schuljahr startet dann für rund 83 000 Fünft- und Sechstklässler das – auf Druck der Elternschaft von der grün-schwarzen Koalition – wieder eingeführte und neu gestaltete neunjährige Gymnasium.

Vor diesen Hintergrund nimmt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) die Oberschulen in die Pflicht: „Mein Anspruch an das neue Gymnasium ist, dass ein höherer Anteil der Schüler bis zum Abitur gebracht wird“, sagte sie unserer Zeitung.

Schwache Schüler sollen nicht mehr abgeschoben werden

Ministerin Theresa Schopper ist bin Baden-Württemberg für die Schulen zuständig. Foto: Marijan Murat/dpa

Schopper erhöht damit nun einerseits die Anforderungen an die rund 450 allgemeinbildenden Gymnasien im Land und läutet andererseits nach eigener Aussage einen allmählichen Abschied von tradierten Bildungsidealen ein. Die bisherige Gewohnheit vieler Gymnasien, schwächere Schüler in der Mittelstufe an Real- oder Gemeinschaftsschulen zu verweisen, will die Grünen-Politikerin nicht mehr akzeptieren. „Mein Anspruch an das neue Gymnasium ist, dass ein höherer Anteil der Schüler bis zum Abitur gebracht wird“, sagte sie unserer Zeitung.

„Die Zeit zum Fördern, damit Schüler mit Schwächen ihre Defizite überwinden, gibt es jetzt im Gymnasium“, betonte sie. „Die alte Tendenz, in der Mittelstufe großzügig ,abzuschulen’, muss jetzt umgedreht werden.“ Zugleich will die Grünen-Politikerin die Gymnasien angesichts der um ein Jahr verlängerten Schulzeit nicht zu einer verstärkten Spitzenschülerförderung verpflichten, wie es etwa der Vorsitzende ihres Wissenschaftlichen Beirats, der Tübinger Bildungsforscher Ulrich Trautwein, gefordert hat.

Schopper räumt zwar ein, dass der Anteil der Gymnasiasten mit exzellenten Leistungen bei den jüngsten Vergleichsarbeiten zu gering ist – in Mathematik erreichten nur 14, beim Lesen nur 25 Prozent der Gymnasiasten herausragende Leistungen. In einer Zeit, in der landesweit gut 42 Prozent der Viertklässler an ein Gymnasium wechsle, was laut Schopper früheren Übergangsquoten an die Hauptschulen entspricht, trage jedoch „das Humboldt’sche Bildungsideal nicht mehr uneingeschränkt“. Darunter wird die ganzheitliche Ausbildung in Künsten und Wissenschaften verstanden, die der preußische Gelehrte Wilhelm von Humboldt im 19. Jahrhundert propagierte.

Alle Schularten in Baden-Württemberg sollen Exzellenz fördern

Heutzutage müsse jede Schulart einschließlich der Gymnasien mit einer heterogenen Schülerschaft umgehen können, forderte die Ministerin. Mehr Schüler zu Spitzenleistungen zu führen, sei auch nicht alleinige Aufgabe der Gymnasien. „Grundsätzlich muss die Leistungsspitze an allen weiterführenden Schularten zunehmen“, betonte Schopper weiter.