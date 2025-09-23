Schulstart in Bad Dürrheim: Drei neue Lehrer an der Realschule am Salinensee

Neben rund 640 Schülerinnen und Schülern freuen sich an der Realschule in Bad Dürrheim auch drei neue Lehrkräfte auf spannende Aufgaben in Unterricht und Schulgemeinschaft.

Das neue Schuljahr startete an der Realschule auch mit Veränderungen im Kollegium der Realschule am Salinensee. Besonders erfreulich für Schulleiterin Stephanie Martin: Die ehemalige Referendarin Lena Pilz bleibt der Schule erhalten. Nach erfolgreich abgeschlossenem Vorbereitungsdienst tritt sie nun ihre erste feste Stelle an. Sie wird künftig die Fächer Deutsch und evangelische Religion unterrichten.

„Es ist schön, wenn junge Kolleginnen ihre Ausbildung bei uns machen und sich anschließend bewusst für unsere Schule entscheiden“, betont Martin.

Neu im Kollegium sind zudem Helin Tufan, die die Fächer Englisch und Gemeinschaftskunde übernimmt, sowie David Henrich, der zuvor an der Realschule Triberg unterrichtete und nun nach Bad Dürrheim versetzt wurde. Er verstärkt das Team in den Fächern Deutsch und Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung (WBS).

„Mit Frau Pilz, Frau Tufan und Herrn Henrich haben wir gleich drei engagierte Kräfte hinzugewonnen. Das bereichert nicht nur unser Kollegium, sondern auch die Lernmöglichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler“, freut sich die Schulleiterin.

Die Realschule blickt optimistisch in das neue Schuljahr und setzt weiterhin auf ein starkes, vielfältiges Team, um den Bildungs- und Erziehungsauftrag erfolgreich umzusetzen.