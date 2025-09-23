Schulstart in Bad Dürrheim: Drei neue Lehrer an der Realschule am Salinensee

Neben rund 640 Schülerinnen und Schülern freuen sich an der Realschule in Bad Dürrheim auch drei neue Lehrkräfte auf spannende Aufgaben in Unterricht und Schulgemeinschaft.
Das neue Schuljahr startete an der Realschule auch mit Veränderungen im Kollegium der Realschule am Salinensee. Besonders erfreulich für Schulleiterin Stephanie Martin: Die ehemalige Referendarin Lena Pilz bleibt der Schule erhalten. Nach erfolgreich abgeschlossenem Vorbereitungsdienst tritt sie nun ihre erste feste Stelle an. Sie wird künftig die Fächer Deutsch und evangelische Religion unterrichten.