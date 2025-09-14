Schulstart am Montag: Wie Rottweils Schüler digitale Medien im Unterricht nutzen

Die Schule startet wieder – Anlass für uns nachzufragen, wie es eigentlich mit dem Einsatz von Tablets an den Schulen in Rottweil aussieht. Es gibt etliche Unterschiede.
An diesem Montag ist es wieder soweit: Die Schulferien gehen zu Ende, und mehr als 8000 Rottweiler Schüler treten wieder jeden Morgen den Schulweg an. Während die Schüler aber noch die letzten Ferientage genossen haben, bereiteten sich die Lehrkräfte schon intensiv auf das kommende Jahr vor, unter anderem auch auf den Einsatz von Tablets und anderen digitalen Geräten im Unterricht.