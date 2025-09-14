Schulstart am Montag: Wie Rottweils Schüler digitale Medien im Unterricht nutzen

Die Schule startet wieder – Anlass für uns nachzufragen, wie es eigentlich mit dem Einsatz von Tablets an den Schulen in Rottweil aussieht. Es gibt etliche Unterschiede.

An diesem Montag ist es wieder soweit: Die Schulferien gehen zu Ende, und mehr als 8000 Rottweiler Schüler treten wieder jeden Morgen den Schulweg an. Während die Schüler aber noch die letzten Ferientage genossen haben, bereiteten sich die Lehrkräfte schon intensiv auf das kommende Jahr vor, unter anderem auch auf den Einsatz von Tablets und anderen digitalen Geräten im Unterricht.

Wir haben genauer nachgefragt, wie die Regelungen an den Schulen Rottweils aussehen werden.

Wie bei vielen anderen Aspekten unterscheidet sich auch der Umgang mit digitalen Geräten im Unterricht von Schule zu Schule. Was alle von ihnen in der Stadt gemeinsam haben ist, dass sie generell ab einer bestimmten Klassenstufe Geräte wie Tablets und Laptops in den Unterricht einbinden. Was sich allerdings weiterhin unterscheidet, ist ab wann und wie die Benutzung genau aussieht. Daher hier ein Überblick.

Am frühsten an der MKS

An der Maximilian-Kolbe-Schule bekommen die Schüler stadtweit am frühsten ein Tablet, schon ab der siebten Klasse wird dort das Tablet standardmäßig als Heftersatz benutzt. Am Albertus-Magnus-Gymnasium werden Tablets eine Klassenstufe später eingeführt und am Droste-Hülshoff-Gymnasium, sowie dem Leibniz-Gymnasium erst ab der neunten Klasse, wie wir auf Nachfrage bei den Schulen erfahren.

Die Stufen darunter erhalten an allen Schulen, werden sie im Unterricht benötigt, einen Zugang zu Medienkoffern mit Tablets oder Laptops.

Schulen verleihen die Tablets

Dass Eltern für die Anschaffungskosten der Tablets aufkommen müssen, ist in Rottweil nicht mehr der Fall. Während das vor ein paar Jahren noch üblich sein konnte, werden heute die Geräte, je nach Schule iPads der neunten bis elften (neusten) Generation, einheitlich von der Schule den Schülern leihweise bis zum Abschluss zur Verfügung gestellt.

Am LG auch eigene Geräte

Am Leibniz-Gymnasium besteht für Schüler aber noch die Möglichkeit, freiwillig ein eigenes Gerät mit den Schulsystemen und dem Schul-WLAN zu nutzen.

Auf den Tablets finden die Schüler dann die Apps der Schulbuchverlage, eine App für die Heftführung, wie Goodnotes 6 oder Anton, außerdem auch Apps für die innerschulische Kommunikation und gegebenenfalls auch auf einzelne Fächer spezialisierte Apps.

Zentrale Administration sinnvoll

Um Ablenkungsfaktoren, wie die Möglichkeit, nebenher auf andere, unterrichtsferne Apps zugreifen zu können, stark zu regulieren, ist die Benutzung von schulischen Tablets mit zentraler Administration, laut Erfahrungsberichten der Schulen, deutlich sinnvoller als das Einsetzen privater Geräte ohne Administration.

Da das laut dem Medienkoordinator der Maximilian-Kolbe-Schule Christian Henschel aber auch von der digitalen Kompetenz der Lehrkräfte abhängt, gibt es an den Schulen auch Weiterbildungsmöglichkeiten und Ansprechpartner gezielt für die Lehrkräfte.

Organisation wird einfacher

Insgesamt sind die Erfahrungen der Schulen weitestgehend positiv, wie auf Nachfrage berichtet wird: Für die Schüler verliert der Schulranzen an Gewicht, die Organisation und Übersicht wird vereinfacht und Lehrer bekommen die Möglichkeit, den Unterricht digitaler und vielfältiger zu gestalten. Trotzdem geht von den Geräten immer ein Ablenkungsfaktor aus, und es bedarf weiterhin an regelmäßigen Evaluierungen, damit die Erfahrungen zukünftig auch positiv ausfallen.