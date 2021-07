2 Karina Homodji kümmert sich vor allem um Grundschüler. Foto: Eyrich

Arbeit auf sich zukommen sehen Ina Kästle-Müller und Karina Homodji, die in der Schulsozialarbeit tätig sind. Mehr Arbeit. Im Gemeinderat haben sie berichtet, dass viele Schüler mehr als nur der Schuh drückt.

Meßstetten - "Mehr Einzelfallberatungen" als Konsequenz der Homeschooling-Phase erwartet Karina Homodji, die als Sozialarbeiterin am Diasporahaus Bietenhausen die Schulsozialarbeit an der Matthias-Koch-Grundschule Tieringen und der Grundschule Hartheim/Heinstetten leitet. "Viele Kinder kennen die Schule gar nicht als primären Lernort", berichtete Homodji in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Streitschlichterausbildungen für Klassen drei und vier

Homodji, die je zehn Prozent ihrer Arbeitszeit – 3,9 Stunden pro Woche – jeder Schule widmet, konnte im ersten Lockdown weder Einzelfallhilfe noch Soziales Lernen in den Klassen anbieten – hat die Schulen aber dennoch intensiv unterstützt, um den Kontakt mit den Schülern zu halten: mit Bastelangeboten und Hilfsmitteln, in der Notbetreuung – und seit dem Start des Präsenzunterrichts auch wieder mit Einzelfallhilfe. Darüber hinaus bietet sie Sprechstunden für Klassen an und kommt zum Sozialen Lernen in die einzelnen Klassen.

Projekte und Ausflüge waren in der langen Zeit des Lockdowns freilich nicht möglich gewesen, bedauerte Karina Homodji, die allerdings 2021 um so mehr vor hat. Für die Klassen drei und vier bietet sie Streitschlichterausbildungen an und führt Klassenräte ein – bei jenen, die schon solche haben, werden sie erweitert. Gewaltfreie Kommunikation werde und ein Thema sein, und auch an Projekten und Ausflügen wird die Schulsozialarbeit sich wieder beteiligen. Einzelfallberatungen und Sprechstunden werden fortgesetzt. Allerdings mahnte Homodji, dass es zeitnah notwendig sei, über eine Erhöhung des Stellenumfangs nachzudenken und sie umzusetzen.

Vorurteile werden abgebaut und die Konzentration der Kinder wird gestärkt

Die Perspektive wechseln musste Ina Kästle-Müller für ihren Bericht über die Schulsozialarbeit an der Burgschule und der Wilhelm-Busch-Schule, ist die Fachwirtin für Organisation und Führung, staatlich anerkannte Erzieherin, doch auch Stadträtin der Frauenliste. Ihre 100-Prozent-Stelle ergänzt Karina Homodji mit 20 Prozent Arbeitszeit, wobei die beiden bewusst auf Aufteilung und Spezialisierung verzichten, um flexibler zu sein.

Zu den Aufgaben an der Burgschule gehört die Betreuung der Schüler in den Mittagspausen. Eine Begegnungsgruppe für Jung und Alt im Haus am Pfarrbaum, die coronabedingt ab März 2020 ausgesetzt werden musste, gehört ebenso dazu wie das "Spielen und Lernen" für 20 bis 25 Kinder von sieben bis 13 Jahren, die im Schulalltag auffällig sind, in Vereinen und Gruppen kaum Anschluss finden und in dieser Gruppe ihr Sozialverhalten und das Lösen von Konflikten trainieren. Dabei werden Vorurteile abgebaut, die Konzentration der Kinder gestärkt, die Freizeit sinnvoll gestaltet – Integration findet statt.

Zunächst nur drei, seit September 2020 schon zwölf Jugendliche nehmen an der "Oberstufe aktiv" an der Busch-Schule teil, und sie entwickeln ihr Programm gemeinsam, wobei die Schwerpunkte auf Persönlichkeitsentwicklung und Bildung, Kinderrechten, Beteiligung und bewusster Lebensgestaltung liegen.

Einzelfallhilfe nimmt viel Raum ein

Großen Raum nimmt auch bei Ina Kästle-Müller die Einzelfallhilfe ein, für die zehn Schüler derzeit wöchentliche feste Termine haben und die seit Februar wieder verstärkt angeboten wird. Das Problem: Zeitlich stößt die Schulsozialarbeiterin dabei an die Grenzen, obwohl Schüler in akuten Krisensituationen doch oft sehr schnell Unterstützung brauchten.

Auch sie war in die Notbetreuung eingebunden, hat die Abschlussschüler in der letzten Schulphase besonders unterstützt, hat ihnen bei der Berufsfindung geholfen und Soziales Lernen sowie Klassenräte angeboten. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Ausflüge in Kooperation mit der Stiftung Kinderland – 130 Teilnehmer haben zu Spitzenzeiten daran teilgenommen. Noch 2021 läuft die Kooperation.

Schwerpunkte 2021 werden laut Kästle-Müller unter anderem die Schulsozialarbeit an der Grundschule Bueloch und das Bewerbungstraining – eng vernetzt mit der Berufsberatung Balingen – sein. Flexibel auf den Bedarf zu reagieren, das sei in der Pandemie wichtig, machte Kästle-Müller deutlich. Schwache Schüler und benachteiligte Familien stünden dabei im Vordergrund.