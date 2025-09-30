Schulsozialarbeit in Meßstetten: Wo sexualisierte Gewalt beginnt und wo es Hilfe gibt

Schulsozialarbeiterin Melanie Liedtke macht am Gymnasium Meßstetten als spezifische Angebote.
Auf eine halbe Stelle aufgestockt hatte der Gemeinderat 2023 die Schulsozialarbeit am Gymnasium Meßstetten, das aktuell 285 Schüler besuchen. Melanie Liedtke hat seither doppelt so viel Zeit wie ihre Kollegin Mailin Zivo vor ihr, um Schüler, Eltern und Lehrer zu beraten, Gruppenangebote zur Gewalt- und Suchtprävention sowie zur Stärkung der sozialen Kompetenz zu machen, in den Schulgremien mitzuarbeiten und die Kooperation mit Kreisjugendamt, Jugendbüro, Wohn- und Tagesgruppen, der Stadt, der Arbeitsagentur und dem Mobilen Dienst des Diasporahauses Bietenhausen zu stärken.