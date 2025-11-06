Schulsozialarbeit in Dornhan: Fast jeder Fünftklässler klopft an

Die Jugendarbeit in Dornhan kann auf viele Aktivitäten verweisen. Auch die Freizeiteinrichtung ist gut frequentiert. Stark gefordert sind die Schulsozialarbeiterinnen.
Die Stadt hat bereits im vergangenen Jahr die Schulsozialarbeit verstärkt. Dass Bedarf vorhanden ist, ging aus dem Bericht der beiden Schulsozialarbeiterinnen hervor. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst unter anderem Einzelfallhilfen, Beratung, auch von Bezugspersonen, bei sozialen, schulischen und persönlichen Problemen. Hinzukommen die Arbeit mit den Klassen und Projekte.