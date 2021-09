1 Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Thema – auch wenn wegen Corona die Zahlen gesunken sind. (Symbolfoto) Foto: serhiibobyk - stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Fälle für die Schulsozialarbeiter sind während der Corona-Krise zurückgegangen. Doch das heißt nicht, dass es auch weniger Probleme gibt. Das Landratsamt Calw warnt vor den Folgen der Krise.

Bad Wildbad - Schulsozialarbeit gibt es in Bad Wildbad seit 2007, seit 2014 unter der Trägerschaft der Bruderhaus-Diakonie – Jugendhilfeverbund Kinderheim Rodt. Derzeit gibt es 1,8 Personalstellen für alle drei Schulen mit ihren rund 1400 Schülern in der Stadt. Diese Stellen teilen sich Lisa Vielmeier und Daniel Bauer. Vielmeier ist zu 40 Prozent an der Fünf-Täler-Schule (FTS) in Calmbach und zu 50 Prozent am Enztalgymnasium (ETG), Bauer zu 60 Prozent an der FTS und seit 1. Januar 2020 zu 30 Prozent an der Wilhelmschule tätig.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen