Seminarleiter Christoph Straub heißt die Neulinge willkommen.

Albstadt-Margrethausen - In der Festhalle in Margrethausen sind vier Lehramtsanwärter und 79 -anwärterinnen aus ganz Baden-Württemberg in den Vorbereitungsdienst eingeführt und vereidigt worden. Begrüßt wurden sie mit dem Lied "Ihr seid jetzt im Seminar", gesungen vom Chor der Kirchgrabenschule, den Konrektor Mathias Leipert dirigierte, und von Seminarleiter Christoph Straub, der das Wort aber sogleich an Bürgermeister Steve Mall weitergab.

Der hieß die jungen Leute im Namen der Stadt Albstadt willkommen, freute sich darüber, sie zu sehen – zumal angehende Pädagoginnen "rar" seien – , und wünschte ihnen viel Durchhaltevermögen, Energie und Motivation. Um "Würde und würdevollen Umgang mit Kindern" ging es anschließend in Christoph Straubs Ansprache.

Der Seminarleiter zitierte in diesem Zusammenhang Menschenrechtscharta und Grundgesetz; er stellte fest, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Achtung ihrer Würde, auf gewaltfreie Erziehung und auf besonderen Schutz hätten, dazu das Recht auf eine ihrer Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung. Ihnen diese zukommen zu lassen, das könne freilich nur im Team gelingen.

Separate Vereidigung

Es folgte die Vereidigung der Lehranwärterinnen und -anwärter durch den stellvertretenden Seminarleiter Thomas Straub, wobei erst die angehenden Beamtinnen und Beamten und dann die Gasthörerinnen zum Schwur gebeten wurden.

Anschließend überbrachte Gernot Schultheiß, Leiter des staatlichen Schulamts Albstadt, gute Wünsche, Martina Jenter-Zimmermann und Raphael Melcher vom Schulamt informierten über die Arbeit des Personalrates respektive der Schwerbehindertenvertretung, und die Seminarsprecherinnen des vorhergehenden Kurses am Seminar ermunterten die Neulinge zu einer gesanglichen Mitmachaktion. Außerdem spielte die Band mit Sängerin Katja Boss.