Schulsekretärin in Blumberg: Für Brigitte Karwat endet die Schulzeit

1 Die gesamte Schülerschaft versammelt sich im großen Treppenhaus des Schulcampus auf zwei Etagen, um aus lautstarken Kehlen die beliebte Schulsekretärin Brigitte Karwat mit einem großen Dankeschön und einem rührenden Ständchen gebührend zu verabschieden. Foto: Conny Hahn

43 Jahre war sie als Schulsekretärin tätig. Ihren Job gestaltete sie von Grund auf selbst und machte ihn immer gern. Rektor Timo Link lobte das große Engagement einer echte Managerin.









Sie war eine Institution im Blumberger Bildungswesen und hat mehrere Generationen von Schülern und Lehrern als Anlaufstelle für Trost, organisatorische Unterstützung und Puffer für Ärger begleitet: Nach 43 Jahren im Dienst geht Brigitte Karwat, Sekretärin an der Eichberg-Grundschule und der Weiherdammschule, nun in den Ruhestand. „Ich bin immer gern schaffen gegangen, und es gab in 43 Jahren keinen einzigen Tag, an dem mir meine Arbeit keinen Spaß gemacht hat“, blickt Brigitte Karwat zufrieden zurück. Ein Fazit, das wohl nur wenige Leute am Ende ihres Arbeitslebens uneingeschränkt unterschreiben können.