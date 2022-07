Stadt VS distanziert sich von den ursprünglichen Plänen

1 "Die Schule bleibt!" Die Forderung der betroffenen Bürger wurde gehört, die Stadt nimmt von den Plänen, Dorfschulen zu schließen, Abstand. Foto: Eich

Jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack: Die Stadt distanziert sich von den Plänen, Dorfschulen in den Ortschaften zu schließen. Das letzte Wort wird aber der Gemeinderat haben.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Fast ein halbes Jahr, nachdem in den Ortschaften die Bombe platzte, weil die Schließung der Schulen von Rietheim Tannheim und Weilersbach im Raum stand, scheint das Thema vom Tisch – zumindest vonseiten der Stadtverwaltung.

Bereits im Mai hatte unsere Redaktion erfahren, dass Oberbürgermeister Jürgen Roth in Gesprächen mit den Ortsvorstehern Abstand zu den Plänen genommen und Änderungen des Schulentwicklungsplans veranlasst hatte. Diese Änderungen scheinen nun übernommen worden zu sein. Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple hatte bereits vergangene Woche entsprechende Auswirkungen auf Marbach thematisiert, in Rietheim verkündete Ortsvorsteher Bernd Bucher die frohe Kunde, dass die Grundschule in der jetzigen Form bestehen bleibt. Das gilt auch für Tannheim und Weilersbach, wie unserer Redaktion bestätigt wurde.

Berthold sieht keine Verlierer

Tino Berthold, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats (GEB), zeigte sich auf Anfrage "glücklich" über die Entscheidung. Er betont: "Es gibt keine Verlierer. Aber Gewinner sind auf alle Fälle die Kinder!" Der GEB begrüße demnach, dass das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis) Möglichkeit gefunden hat, alle Dorfschulen zu halten. Berthold: "Wir haben einen Konsens gebraucht und das Jubis hat den Bogen rausgekriegt!"

Aus seiner Sicht – und auch aus Sicht der Elternbeiräte, Schulen und Familien – sei es wichtig, dass entsprechende Vorgaben des Landes auch in der Doppelstadt weiter umgesetzt werden. "Kurze Beine, kurze Wege – das wird auch zünftig in unserer Stadt angewendet", so der GEB-Vorsitzende.

Aus dem Haslach nach Obereschach?

Obwohl es ein steiniger Weg gewesen sei, so sieht Berthold auch positive Aspekte dabei, vor allem mit Blick auf die Ortschaften: "Die Dorfgemeinschaften haben sich gefunden und wurden gestärkt." Der Protest gegen die Pläne habe die Betroffenen zusammengeschweißt, umso schöner sei es, dass sich der Aufwand gelohnt habe.

Positiv sei darüber hinaus, dass sich Obereschach und Pfaffenweiler nun zu Ganztagesstandorten entwickeln können – Eltern hätten demnach auch außerhalb der großen Stadtbezirke die Möglichkeit, ein entsprechendes Angebot wahrzunehmen. Berthold denkt in diesem Zusammenhang über Grenzen hinweg: "Vielleicht kann Obereschach ja auch Kinder aus Niedereschach oder dem Haslach rüberziehen."

Großer Komplex im Zentralbereich gefordert

Aber der GEB-Vorsitzende macht ebenso deutlich: Von einem ursprünglich umfangreich geplanten Schulentwicklungskonzept sei man nun weit entfernt. So sei der Ausbau der Hallerhöhe, die ohnehin noch im Zuge der Deutenberg-Sanierung anderweitig genutzt wird, an das Sportstättenkonzept gekoppelt, welches noch nicht durchgewunken wurde – "das kann noch schief gehen".

Einen kritischen Blick wirft er darüber hinaus auf den neuen geplanten Standort am Zentralbereich mit Blick auf das neue Wohngebiet am Lämmlisgrund. "Eigentlich brauchen wir da einen Komplex mit Grund- und Realschule – für schätzungsweise 50 Millionen Euro", macht der GEB-Vorsitzende deutlich. Nur so könne insgesamt Abhilfe geschaffen werden. Einzig der Ausbau der Mensa der Golden-Bühl-Schule sei in trockenen Tüchern.

Entscheidende Sitzung im September

Berthold und seine Mitstreiter sind dennoch froh, dass das Thema pünktlich zu den Sommerferien vom Tisch ist, "wir können runterfahren". Das sei aber letztlich natürlich nur vorbehaltlich – schließlich muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. September in der Schwenninger Neckarhalle noch die geänderten Pläne absegnen.