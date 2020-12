Schulschließungen in St. Georgen Lernen in Corona-Zeiten: Freiwilligkeit gefragt

Eine Notbetreuung ist möglich, Anspruch darauf haben laut Schreiben des Kultusministeriums Baden-Württemberg aber nur jene Kinder, "bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenz- ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben Anspruch auf Notbetreuung".

Lesen Sie auch: Baden-Württemberg zieht die Weihnachtsferien vor

Alle Schulen gaben kurzfristig am Montag ihren Schülern Elternschreiben mit, um den Bedarf an besagter Notbetreuung zu ermitteln. Die Rückmeldungen müssen bis zu diesem Dienstag vorgelegt werden.

Laut Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule, findet gemäß den Regeln für die Prüfungsklassen ab Mittwoch Home-Schooling statt, die Schüler der Klassen eins bis sieben haben dann Ferien. Notbetreuung werde man entsprechend der Richtlinien der Landesregierung anbieten.

Was die Notbetreuung angehe sei man gut aufgestellt, so Hannes Rath, Rektor der Grundschule am Rupertsberg. Bis Dienstagnachmittag sollte alles organisiert sein. Etwas bedauerlich findet er, dass alle Grundschüler vorzeitig in die Ferien geschickt werden, anstatt auch für diese Home-Schooling anzuregen. Er sei selbst Vater und wisse, dass so ein Tag mit Kinderbetreuung sehr lang werden könne. Deshalb gebe man den Schülern Aufgaben mit, deren Bearbeitung aber auf absoluter Freiwilligkeit beruhe.

Materialpakete kurzfristig nicht möglich

Ganz ähnlich läuft es in der Grundschule in Peterzell, wie Lehrerin Andrea Schanne-Ringbauer berichtet. Auch dort gingen am Montag Elternabfragen heraus, um am Dienstag die Notbetreuung organisieren zu können. Zum Teil wurden Eltern sogar schon am Sonntagabend informiert.

Schülern werden auf freiwilliger Basis Aufgaben mitgegeben. Materialpakete wie beim ersten Lockdown wird es nicht geben, da dafür die Zeit zu knapp war. Schanne-Ringbauer weist darauf hin, dass die Schule schon bisher ein gutes Hygienekonzept hatte. Eltern gaben ihren Kindern Masken mit, die im Bedarfsfall aufgesetzt wurden, wenn Lehrer einzelnen Schülern etwas erklärten, und auch die Lehrkräfte trugen dann Masken.

Bei Bedarf gibt es Laptops

An der Realschule ist Fernunterricht für die Zehntklässler und jene Neuntklässler geplant, die ihrenAbschluss machen, erklärt Rektor Hubert Ilka. Bei Bedarf bekommen die Schüler Laptops gestellt. Eine Herausforderung ist, dass manche aufgrund der geringen heimischen Leitungskapazität nicht ohne weiteres am Onlineunterricht teilnehmen können. Jedenfalls werden die Lehrer entsprechend ihrer Unterrichtsstunden online zur Verfügung stehen, Schüler können dann über eine Schulcloud Kontakt aufnehmen.

Die niedrigeren Klassen, die am Mittwoch in die Ferien gehen, werden vermutlich Aufgaben erhalten, die auf freiwilliger Basis gelöst werden können. Kurzfristig ist also für Abhilfe gesorgt, Ilkas "größte Sorge" ist aber, dass der Lockdown nach dem Ende der Weihnachtsferien weitergehen könnte. "Dann brennt bei uns die Luft."

Im Gymnasium berichtet Cordula Moser vom Sekretariat, dass am Montagmorgen Lehrer nach der Bereitschaft zur Notbetreuung befragt wurden. Den Rückmeldungen zufolge werde das sicher kein Problem sein. Auch hier bekommen die niedrigeren Klassen freiwillig zu lösende Aufgaben, nur die Klassen elf und zwölf werden im Fernunterricht betreut.

Schulleiter Ralf Heinrich hätte es gern gesehen, wenn auch für die zehnte Klasse Fernunterricht vorgeschrieben worden wäre. Trotzdem sieht er es als richtig an, bei den derzeitigen Fallzahlen "die Notbremse zu ziehen, auch wenn Präsenzunterricht für die Schüler besser wäre".

Gut findet Heinrich, dass nicht, wie anfangs geplant, eine Teilbeschulung der Klassen fünf bis sieben stattfindet. So könne man sich auf einen optimalen Fernunterricht für die Abschlussklassen konzentrieren. Er sei aber etwas überrascht, dass die zusätzlichen freien Tage für die unteren Klassen als Ferien deklariert wurden. Das bedeute, dass man Schülern keine Pflichtaufgaben mitgeben dürfe. Zumindest werde es ein paar freiwillig zu lösende Aufgaben geben.

Ein letztes Problem besteht laut Heinrich darin, dass jetzt wieder ein Zyklus an Klassenarbeiten angestanden hätte. Ob man diese im Januar nachholen könne sei nicht klar. Aber es sei eben eine Krise, damit müsse man klarkommen.

Auch in den Kindergärten werden momentan Notgruppen eingerichtet, so Markus Esterle, Leiter des Bürgeramtes. Die Abfragen laufen.