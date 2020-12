Schulschließung bei Dietingen Besorgte Eltern hauen auf den Putz

Deshalb sollen nach Meinung des Gutachters die Grundschulen umfunktioniert werden zu Kindergärten und Kindertagesstätten für die ganz Kleinen. Der bestehende Böhringer Kindergarten müsse zunächst schließen – ein Nachnutzungskonzept steht in den Sternen. Einzig die Grundschule in Dietingen selbst soll ausgebaut werden und die Schüler aller Teilorte vereinen.

Doch die verschiedenen Gruppen besorgter Bürger sind skeptisch. Der ganze Vorgang sollte ohne Wissen der Öffentlichkeit durchgepeitscht werden, der Ortschaftsrat möchte sich die Sorgen der Bürger nicht anhören, nimmt seine Kontrollfunktion scheinbar nicht wahr, so die Vorwürfe. Und der als "dubios" bezeichnete Gutachter stelle floskelmäßig immer dieselben Gutachten aus und schlage die immer selben Schulmodelle vor, ohne das Umfeld auf mögliche soziale oder politische Folgen zu überprüfen.

Transparenz vor der Tür

Die Gruppe engagierter Bürger hat nun selbst für die nötige Transparenz im Geschehen gesorgt – ganz zum Missfallen des Gemeinderats Dietingen. Dieser hatte bereits am 10. November den ersten Anlauf gewagt, die "für den Bürger nicht ersichtliche Schulschließung", wie es eine engagierte Mutter nennt, zu beschließen. Denn in der Bekanntmachung ist nur von "Entwicklung Betreuung und Unterrichtsversorgung (Schulstandort)" die Rede. "Falschinformation" nennt dies die Gruppe, die unserer Zeitung Rede und Antwort stand. Nun haben sich verschiedene Gruppen organisiert, um von Haus zu Haus zu ziehen. Mündlich klärten sie in der vergangenen Woche mehrere hundert Haushalte über die mühsam recherchierten Sachverhalte auf und sammelten Unterschriften gegen die Schulschließungen. Aus Irslingen kommen 440 der Unterschriften und aus Böhringen 363. Auch die Plakate "Schule bringt Leben ins Dorf" machen auf die befürchteten Folgen der geplanten Schulschließungen aufmerksam.

Da die Böhringer Grundschule in den letzten fünfzehn Jahren etwa 300.000 Euro in Instandhaltung wie den Computerraum, den kompletten Austausch der Fenster, das Lehrerzimmer, Parkett, Sporthalle und Toiletten gesteckt worden waren – so berichtet die Gruppe von ihren Recherchen –, stehe die Schule rundum gut da und biete viel Platz. Selbst der Kindergarten sei renoviert worden und decke die Bedarfe ab. Wegen ein bis zwei Kindern würden die Böhringer keine Kinderkrippe annehmen. Sie sei nutzlos.

Noch keine fixen Zahlen

Nun soll aber wieder viel Geld für das "Luftschloss" des Gutachters bereit gestellt werden, wo doch keine fixen Zahlen ersichtlich seien, äußern sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten empört. Weder habe man Firmen organisiert, die die Umrüstung der Böhringer Grundschule in eine Kindertagesstätte (Kita) umsetzen und einen Kostenvoranschlag stellen könnten, noch wisse man wie viel der Neubau der Kita in Irslingen koste und dazu kämen noch die Ausgaben für die Umorganisation, also den Ausbau der Dietinger Grundschule. Die Ausgaben seien zwar auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt worden, was aber solle passieren, wenn die Gemeinde das Geld nicht aufbringen könne?

Die Schulen sind wichtig, finden auch andere Bürger. Manche haben zu ihren Unterschriften einen Kommentar hinterlassen. Da heißt es beispielsweise: "Das Leben verlässt den Ort" oder "Diese Jahrhundertentscheidung in Corona-Zeiten herbeizuführen, ist nicht tragbar." Es werde nicht daran gearbeitet die Schulstandorte zu halten, dabei gehen die Schülerzahlen der kommenden Jahrgänge hoch. Und selbst wenn demnächst viele Säuglinge geboren werden sollten, was die Kinderkrippen füllen würde, so brauchen diese Kinder später auch einen Schulplatz.

Bereits Anfang des Schuljahres sei "klammheimlich" begonnen worden, die Böhringer Klassen eins und zwei nach Dietingen direkt auszulagern. Drei Tage vor den Sommerferien hatten die Eltern der Kinder Bescheid bekommen, viel kurz, um darauf zu reagieren. Für viele Bürger zeichnet sich das Bild, dass alles schon in trockenen Tüchern sei, manche resignieren. Da die Position der Ortschaftsräte schon publik gemacht wurde, falle es diesen jetzt sicherlich schwer, davon abzurücken, so die Sorge.

Von Aufgeben kann jedoch keine Rede sein. Am heutigen Freitagabend will die beherzte Gruppe die Unterschriften bei der Ortschaftsratssitzung übergeben, bei der auch Gutachter Wolf Krämer-Mandeau zugegen sein wird. Sie haben die Hoffnung, dass sie dieses Mal nicht wieder aufgrund der Corona-Bestimmungen abgewiesen werden, sagen sie. Jetzt endlich sollen die Bürger über das Thema informiert werden. Die entscheidende Sitzung des Gemeinderats, die für Montag, 14. Dezember, geplant war, wurde verschoben.