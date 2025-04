Schulsanitäter in St. Georgen: Ihr Einsatz kann im Notfall Gold wert sein

1 Die Schulsanitäter der freien Schule Brigach sind einsatzbereit (von links): Willi Hils, Kim Hilbert, Max Schicht, Ferdinand Sahin, Joshua Weis, Noah Mauch, Oscar Frey, Hanna Ruppert, Elias Hirt, Marlene Aydt, Andreas Knecht und Robin Donato Vecchio. Foto: Helen Moser

Wenn in der Pause, im Unterricht oder bei einem Schulausflug etwas passiert, sind sie zur Stelle: Schulsanitäter gibt es mittlerweile an mehreren Schulen in St. Georgen – seit Kurzem auch an der freien Schule in Brigach. Ihr Wissen hilft nicht nur im Schulalltag.









Wie legt man einen Verband an? Was ist die stabile Seitenlage und wie führt man sie aus? Und was sollte man bei einer Vergiftung tun? Die Antworten auf diese Fragen sollten bei zwölf Schülern der freien Schule Brigach nun wie aus der Pistole geschossen kommen.