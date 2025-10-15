Schulsanierung: Schopfheims Bürgermeister sieht Geld-Forderung aus Säckingen kritisch

Auf Kopfschütteln stößt ein Vorstoß aus Bad Säckingen: Die Stadt will Nachbargemeinden – darunter Schopfheim – einen Teil der Schulsanierung in Rechnung stellen.

In Zeiten klammer Kommune-Kassen ist Kreativität gefragt bei der Frage, wo zusätzliches Geld herkommen könnte. Bemerkenswerte Blüten treibt dieser Zwang zur Erschließung von Geldquellen nun in Bad Säckingen: Die Stadt will ihre Nachbarn für die Sanierung des Scheffelgymnasiums zur Kasse bitten – schließlich würden deren Schüler dort ja teilweise unterrichtet, so die Logik. Unter den 13 betroffenen Gemeinden ist auch Schopfheim.

„Sehe das sehr kritisch“ „Diese Forderung wird hoffentlich negativ beantwortet“, griff Kai Horschig (Freie Wähler) das Thema in der Gemeinderatssitzung auf. Bürgermeister Dirk Harscher bestätigte, dass man im Schopfheimer Rathaus durchaus irritiert über das Schreiben aus der Trompeterstadt gewesen sei, und diese Initiative „sehr kritisch“ sehe.

„Linke Tasche, rechte Tasche“

Wenn eine Gemeinde ihre Kosten an die nächste weiterreiche, sei das ja „irgendwie linke Tasche, rechte Tasche“. In dieser Logik könnte auch Schopfheim Forderungen herumschicken – und im Zweifel habe dann beispielsweise die Gemeinde Hausen jahrhundertealte Schulden bei Schopfheim, spann Horschig den Faden ironisch weiter: „Schließlich ist Johann Peter Hebel auch mal bei uns auf die Schule gegangen.“

Zwar gehe es akut nur um einen mittleren dreistelligen Betrag – „aber es wäre ein Anfang“, der eine ungute Dynamik auslösen könnte, ergänzte wiederum Harscher. „Klar: Wenn da alle aufspringen, werden wir das auch tun“, sagte er – er hoffe aber klar, dass es nicht so weit kommt.