Schulsanierung: Schopfheims Bürgermeister sieht Geld-Forderung aus Säckingen kritisch

Auf Kopfschütteln stößt ein Vorstoß aus Bad Säckingen: Die Stadt will Nachbargemeinden – darunter Schopfheim – einen Teil der Schulsanierung in Rechnung stellen.
In Zeiten klammer Kommune-Kassen ist Kreativität gefragt bei der Frage, wo zusätzliches Geld herkommen könnte. Bemerkenswerte Blüten treibt dieser Zwang zur Erschließung von Geldquellen nun in Bad Säckingen: Die Stadt will ihre Nachbarn für die Sanierung des Scheffelgymnasiums zur Kasse bitten – schließlich würden deren Schüler dort ja teilweise unterrichtet, so die Logik. Unter den 13 betroffenen Gemeinden ist auch Schopfheim.