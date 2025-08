Schulsanierung in Müllheim: Ob Kandern zahlt, bleibt offen

„Wir und andere Kommunen wurden von der Stadt Müllheim aufgefordert, uns an der Generalsanierung der Alemannenschule finanziell zu beteiligen“, schilderte Kanderns Kämmerer Benedikt Merkel in der Gemeinderatssitzung am Montag die Ausgangssituation. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte Ende 2022 ein grundlegendes Urteil zur Finanzierung von Schulsanierungen gefällt. Wenn 30 Prozent oder mehr der Schüler aus der Nachbarschaft kommen, können diese zu einer finanziellen Beteiligung aufgefordert werden. Im konkreten Fall hatte die Stadt Geislingen erfolgreich darauf geklagt, dass zur Generalsanierung ihrer Realschule eine öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarung mit den Umlandgemeinden über die Finanzierung der Sanierungskosten geschlossen wurde.

Urteil gibt Müllheim recht

Eine solche Kooperationsvereinbarung will Müllheim mit Kandern. Merkel erläuterte: „Das Urteil gibt Müllheim das Recht, die Umlandgemeinden zur Kasse zu bitten“, sagte aber auch: „Viele Detailfragen sind nicht geklärt.“ Und: „Wir hoffen, dass in der Verhandlungsphase Urteile zugunsten der Umlandgemeinden gefällt werden“, die dann in die Vereinbarung miteinfließen könnten. Müllheim, erläuterte Merkel, könne ein „dringliches öffentliches Bedürfnis“ geltend machen, weil es „die Schulbedürfnisse für die Umlandgemeinden in erheblichem Umfang“ miterfüllt.

Das sei der Fall, wenn eine Schule von mehr als 30 Prozent auswärtigen Schülern besucht wird. Tatsächlich kommt mehr als die Hälfte der rund 700 Schüler der Müllheimer Alemannenschule aus den Umlandgemeinden – ein gutes Viertel stammt aus Gemeinden des Landkreises Lörrach.

Schlussabrechnung steht noch aus

Der Müllheimer Gemeinderat hatte deshalb beschlossen, dass neun Umlandgemeinden die Sanierung der Realschule mitfinanzieren sollen. Der Stadt allein sei nicht zuzumuten, die Schulsanierung alleine zu stemmen. Diese sollten bis Ende 2024 mitteilen, ob sie kooperativ sind – hatten aber um mehr Bedenkzeit bis Ende Juli gebeten.

Es spiele auch eine Rolle, so Merkel weiter, dass die Sanierung in Müllheim nicht abgeschlossen sei. Tatsächlich sind die Arbeiten an der Alemannenschule noch in vollem Gange und werden voraussichtlich erst im Dezember abgeschlossen sein. Die Kosten beziffert Müllheim auf rund 22 Millionen Euro, wobei die Stadt darauf hinweist, dass bis zur endgültigen Abrechnung und damit zur endgültigen Benennung der Gesamtkosten noch einige Zeit vergehen werde.

Verhandlungen sind ergebnisoffen

Am Montag beschloss der Kanderner Gemeinderat, eine finanzielle Beteiligung an den Kosten nicht grundsätzlich abzulehnen, sondern mit der Unterstützung eines Anwalts „ergebnisoffen“ mit Müllheim zu verhandeln. Das Ziel sei, einen für Kandern akzeptablen Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu erarbeiten. Die Verhandlungen könnten jederzeit abgebrochen werden, betonte Merkel. Die Frage ist, wie der Anteil, den Kandern zahlen soll, berechnet wird. Die Stadt Müllheim wird durch die Sanierung ihrer Schule als Schulstandort aufgewertet und muss daher einen Eigenanteil leisten.

Politische Lösung ist unwahrscheinlich

Das VHG-Urteil enthält ein Drei-Stufenmodell bestehend aus einer Freiwilligkeits-, einer Zwischen- und einer Zwangsphase. Erfolgt in einer ersten sogenannten Freiwilligkeitsphase keine Einigung, könne Müllheim laut Merkel einen Feststellungsbescheid beantragen, was den Übergang zur Zwischenphase bedeutet.

In einem gemeinsamen Brief, dem sich auch Müllheims Bürgermeister Martin Löffler angeschlossen hat,fordern die Bürgermeister der betroffenen Umlandgemeinden eine politische Lösung. Tatsächlich hatte das Kulturministerium reagiert und angekündigt, die Schulbauförderung auszubauen – allerdings erst für künftige Projekte. Ein Vorstoß des Städtetags ging in dieselbe Richtung. Doch all das wird Kandern nichts nützen, denn, bilanzierte Kämmerer Merkel: Eine politische Lösung für laufende Verfahren sei unwahrscheinlich.