Schulsanierung im Fokus: Diese Themen möchte der Landrat in Wolfach angehen

Landrat Thorsten Erny war zum Antrittsbesuch in Wolfach. Er informierte sich über laufende bauliche Projekte und kam mit Ehrenamtlichen zum Austausch zusammen.
51 Städte und Gemeinden zählt der Ortenaukreis, am Mittwoch rückte Landrat Thorsten Erny zum Antrittsbesuch allein Wolfach in den Fokus. Neben dem Eintrag ins Goldene Buch standen ein Gespräch mit Gemeinderats-Vertretern, der Blick hinter den Baustellenzaun an der Herlinsbachschule sowie der Austausch mit Vertretern des Ehrenamts an. Der habe Eindruck hinterlassen, erklärte Pressesprecher Kai Hockenjos am Donnerstag.