Schulprojekte im Schwarzwald-Baar-Kreis: Weil Medienbildung noch nie so wichtig war

Amokalarm in Villingen „Ich bin schockiert“ – so reagiert der Schulleiter auf die Fake-News

Der Tag nach dem Ausnahmezustand an der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen: Der Grund für den Amok-Alarm scheint gefunden, an Alltag ist bei den Schülern kaum zu denken und der Schulleiter zeigt sich schockiert über die Verbreitung der Fake-News.