Schulprojekte im Kreis Freudenstadt: Schüler schreiben über Marsbewohner und Klassentreffen 2070

1 Die Viertklässler der Grundschule Horb-Dettingen setzten im Rahmen des Projekts „LeseSpaß“ ihre kreativen Ideen um. Foto: Florian Ganswind Beim Zeitungsprojekt „LeseSpaß“ zeigen Viertklässler in Dettingen ihre Kreativität – sogar ein Marsbewohner liest Zeitung. Bei „ZiSch“ werden gerade fleißig Artikel geschrieben.







Link kopiert



Die Schulprojekte „Zeitung in der Schule (ZiSch)“ und „LeseSpaß“ des Schwarzwälder Boten in Zusammenarbeit mit der Volksbank im Kreis Freudenstadt haben in diesem Jahr erneut zahlreiche Kinder und Jugendliche begeistert. Insgesamt beteiligten sich 35 Klassen mit knapp 700 Schülerinnen und Schülern. Besonders erfreulich: 27 Grundschulklassen machten beim „LeseSpaß“ mit, einem Projekt, das nicht nur die Freude am Lesen, sondern auch das Verständnis für Medien stärkt.