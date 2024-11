Für eine neue Runde der Schulprojekte des Schwarzwälder Boten fand nun der Startschuss im Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb statt.

Für über 250 Schüler begann am vergangenen Montag das Zeitungsprojekt des Schwarzwälder Boten, das in Kooperation mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt angeboten wird.

Zum Startschuss für das Projekt luden Dorothea Schäfer und Paul Ernst mit ihren Klassen 9a und 9b ins Martin-Gerbert-Gymansium nach Horb ein. Von Luca Hornberger, Vertreter der Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt und Leonie Pfau vom Schwarzwälder Boten erhielten die Schüler Einblicke in die gemeinsamen Projekte und die unterschiedlichen Tätigkeiten beider Projektpartner.

Lesen Sie auch

Außerdem durften sie ihre Fragen rund um die Tageszeitung und die Arbeit von Journalisten loswerden. So interessierte die Schüler unter anderem brennend, wie man denn eine Auswahl aus all den Themen trifft und wie sehr man auch in den Redaktionen schon mit KI-Programmen arbeitet.

Für die Schüler begann damit der vierwöchige Lesezeitraum während des Projekts. Bis 29. November erhalten sie jeden Tag einen Klassensatz der Tageszeitung. Danach haben sie die Möglichkeit auch eigene Artikel einzureichen und an einem Artikelwettbewerb teilzunehmen. Ziel des Projekts ist es, die Lese- und Medienkompetenz der Schüler zu fördern und für das Thema „Nachrichten“ zu sensibleren.

Weitere Informationen gibt es unter www.schwabo.de/schulprojekte