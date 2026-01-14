Schulprojekt in Nagold: Das OHG verwandelt sich in einen Staat

Eine eigene Währung, Flagge und ein Parlament – Das OHG Nagold verwandelt sich in einen Staat. Das letzte Mal sorgten Schüler fast für einen Polizeieinsatz.
Wie ist es eigentlich, einen eigenen Staat zu führen? Dieser Frage stellen sich die Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn Gymnasium Nagold bei ihrem diesjährigen Planspiel „Schule als Staat“. Bei dem Projekt, welches zuletzt im Jahr 2012 veranstaltet wurde, wird die Schule in einen Staat mit eigener Flagge, Währung, einem Rechtssystem mit Verfassung und einem Parlament mit verschiedenen Parteien umgewandelt.