Schulnote 3,4: Zwei Holzbrücken in Schuttertal müssen erneuert werden

Zwei Brücken im Obertal zwischen Schuttertal und Dörlinbach waren Thema im Gemeinderat.
Die baugleichen Holzbrücken am südlichen Ausgang des Ortsteils Schuttertal und auf Höhe der Abzweigung Kasperhof, die sich Fußgänger und Radfahrer teilen, stammen noch aus den 1990er-Jahren. Die vorgeschriebenen Hauptprüfungen beider Brücken in den Jahren 2022 und 2023 haben schlechte Noten ergeben. Beide Bauwerke wurden mit der Note 3,4 bewertet. Laut Beschlussvorlage der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag haben Überprüfungen ergeben, dass eine Erneuerung der hölzernen Brückenüberbauten erforderlich ist. Das Fachbüro Isenmann aus Haslach hat eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet.