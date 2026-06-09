Schulneubau abgesagt: Aus Kuhbach kommt scharfer Protest gegen die Lahrer Verwaltung

Das Vorhaben der Stadt, den Schulneubau im Lahrer Osten vorerst zurückzustellen, hat Ortsvorsteher Norbert Bühler auf den Plan gerufen.
Als ihm die Drucksache mit der Beschlussvorlage für den Gemeinderat zugegangen sei, habe er erst an einen verspäteten Aprilscherz gedacht, so Bühler (SPD) voller Sarkasmus in einem Schreiben an unsere Redaktion. „Aber es ist viel zu ernst“, so der Ortsvorsteher, der etliche Argumente nennt, warum der Stadtteil diese Schule braucht – die Stadt mit ihrer jüngsten Kehrtwende in dieser Sache also falsch liegt.