Schulmensa in Schönau: Noch Kapazitäten frei

Auch Externe sollen demnächst in der Mensa des Gymnasiums Schönau essen können. Vorerst aber nur die Beschäftigten der Verwaltungen, des Biosphärengebiets, des Gerichts und der Polizei.
Der Gemeinderat Schönau hat bei zwei Nein-Stimmen entschieden, der Öffnung der Schulmensa für einen klar begrenzten Kreis schulfremder Mittagsgäste grundsätzlich zuzustimmen. Zu diesem Kreis gehören Beschäftigte der Stadtverwaltung, des Biosphärengebietes Schwarzwald, des Amtsgerichts und des Polizeipostens Oberes Wiesental. Gleichzeitig wurde ein Beschluss des Gemeinderats aus dem Jahr 2008 aufgehoben, wonach die Einrichtung ausschließlich dem Gymnasium Schönau dient und nicht für andere Zwecke verwendet werden darf.