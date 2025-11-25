Schulmensa in Schönau: Noch Kapazitäten frei

Der Gemeinderat Schönau hat bei zwei Nein-Stimmen entschieden, der Öffnung der Schulmensa für einen klar begrenzten Kreis schulfremder Mittagsgäste grundsätzlich zuzustimmen. Zu diesem Kreis gehören Beschäftigte der Stadtverwaltung, des Biosphärengebietes Schwarzwald, des Amtsgerichts und des Polizeipostens Oberes Wiesental. Gleichzeitig wurde ein Beschluss des Gemeinderats aus dem Jahr 2008 aufgehoben, wonach die Einrichtung ausschließlich dem Gymnasium Schönau dient und nicht für andere Zwecke verwendet werden darf.

Bürgermeister Peter Schelshorn sagte, die Anfrage nach Mittagessen sei groß, durch die Umstellung von G 8 auf G 9 würden aber zukünftig nicht mehr so viele Mittagessen nachgefragt, weil der verpflichtende Unterricht dann in der Regel am Mittag ende. Einige Schüler gingen nach dem Unterricht sofort nach Hause. Die Schülerzahlen und die Anzahl der Klassen würden aber steigen. Mit dem externen Essern will die Stadtverwaltung die Auslastung der Mensa sicherstellen, gleichzeitig gibt es auch eine Nachfrage von den genannten Einrichtungen nach einem Mittagessen in der Schulmensa. Der Preis für ein Essen soll für die Externen bei – geschätzt – 8,70 Euro liegen. Die Lehreressen und die Essen der Externen sind kostendeckend, die Schüleressen nicht. Schelshorn wies daraufhin, dass die Stadt verpflichtet sei, eine Mensa zu betreiben.

Marika Prekur (FW) forderte die Stadtverwaltung auf, dass die Essen in der Mensa nicht günstiger seien als die Essen der anderen Mittagsimbisse in der Stadt. Alexander Knobel (CDU) sagte, das Mittagsangebot von vor 20 Jahren existiere in Schönau nicht mehr. „Wenn wir was mit den externen Essern verdienen können, ist das in Ordnung.“ Björn Büchele stimmte wie Michael Schröder (beide SPD) gegen die Öffnung der Mensa für Externe. Mit weniger Essen könne man auch Personal einsparen, so die Meinung der Genossen.