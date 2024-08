Schullandschaft in Schwenningen: Wann zieht eigentlich die Janusz-Korczak-Schule um?

1 Auch wenn noch der Name an der Außenfassade steht, gibt es die Hirschbergschule schon seit Längerem nicht mehr. Das Gebäude soll generalsaniert werden, ehe die Janusz-Korczak-Schule hier einziehen kann. Foto: Mareike Kratt

Viel Bewegung herrscht schon seit einigen Jahren in der Schwenninger Schullandschaft. So soll die Janusz-Korczak-Schule aus Platzgründen ihren Standort verlassen und in die ehemalige Hirschbergschule ziehen. Das Gebäude ist jetzt leer – aber wann kann die Förderschule einziehen?









Verlassen steht das Gebäude der ehemaligen Hirschbergschule, das seit 2017 als Außenstelle der Friedensschule diente, da. Nur noch Name, der an der Außenfassade in bunten Lettern prangt, erinnert an einstige ebenso bunte Grundschulzeiten. Seit Mai sind die Räumlichkeiten komplett leer. Zuletzt war hier noch der Schülerhort der Arbeiterwohlfahrt (AWO) untergebracht, der nun in den Neubau auf der Möglingshöhe gezogen ist. Doch jetzt warten große Pläne auf das Gebäude in der Paulinenstraße.