Weinberg-Taufe in Baiersbronn Winzergenossenschaft kreiert auch eigenen Wein für Gartenschau

In Kooperation mit den Oberkircher Winzern und Sponsoren ist auf dem Gartenschaugelände in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Baiersbronn ein kleiner Weinberg entstanden. Am Wochenende wurde er getauft.