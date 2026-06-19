Schulkindbetreuung: Es wird teurer für Eltern – Bräunlingen erhöht die Gebühren

Bei zwei Zeitmodellen steigt der Gebührensatz ab dem neuen Schuljahr um jeweils 15 Prozent. Eltern sorgen sich um die ständig wachsende Belastung.

Nur ein knappes Jahr nach der Erhöhung der Kindergartengebühren müssen nun auch die Eltern, deren Nachwuchs bei der Grundschulkinder-Betreuung mit dabei ist, tiefer in den Geldbeutel greifen. Nach längerer Diskussion entschied der Bräunlinger Gemeinderat zugunsten einer 15-prozentigen Gebührenerhöhung ab dem neuen Schuljahr. Diese ist nach mehrheitlicher Meinung am Ratstisch für die Eltern und die Stadtkasse zumutbar.

Zusätzlich wurden auch die Gebührenberechnungen angepasst, denn bisher wurde eine Grundlage von zwölf Monaten kalkuliert, was jetzt auch mit elf Monaten neu berechnet wurde. Bei einer Ganztagsbetreuung von 7.30 bis 8.30 Uhr und von 12.05 bis 15.30 Uhr steigt der Gebührensatz von 118,00 Euro auf 135,70 Euro im Monat, für die Vormittags-/Mittagsbetreuung (7 bis 8.30 Uhr und 12.05 bis 14 Uhr) von 82 Euro auf 94,30 Euro.

Eltern melden sich zu Wort

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung erinnerte Dagmar Kohlschmitt bei den Bürgerfragen aus der Sicht der Eltern daran, dass die Betreuung der Kinder immer teurer werde und man auch nach alternativen Lösungsmöglichkeiten suchen solle, um das Defizit auszugleichen.

Für Eltern mit mehreren Kindern könnten mehrere hundert Euro im Monat zusammenkommen. Für viele Projekte würden Gelder zur Verfügung stehen, das solle auch für die Kinder gelten, so die Sicht der Eltern. Die Erhöhung müsse zumutbar sein.

Das sagt der Bürgermeister

Zu Beginn der langen Beratungen wies Bürgermeister Micha Bächle auf die überall steigenden Kosten und die gute Betreuung in Bräunlingen hin und erinnerte daran, dass die Stadt einen hohen Zuschussbetrag beisteuert. Es gebe viele Betreuungsmöglichkeiten im Zeitrahmen der Schulkindbetreuung.

„Die Verwaltung schlägt vor, für die Schulkindbetreuung einen Kostendeckungsgrad von 32 Prozent anzustreben. Dadurch können die notwendigen Gebührenanpassungen für die Familien in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden“, sagte Hauptamtsleiterin Christiane Krieger.

Sie ging auch kurz auf die Gründe der hohen Kosten ein. Drei Hilfskräfte wurden zu Fachkräften ausgebildet. Es gibt zwei Schulstandorte, einen Personalschlüssel von 1 zu 15 und mehrere Wahlmöglichkeiten. Alternative Einsparmöglichkeiten wären etwa gekürzte Betreuungszeiten, wie freitags nur bis 15.30 Uhr.

Das sagen die Fraktionen

„Die Anliegen der Eltern zu einer moderaten Erhöhung sind voll berechtigt“, bekräftigte Jennifer Lautemann (CDU), und Benjamin Glunk (Gruppe 84) konnte sich eine Erhöhung bis zu einem Deckungsgrad von 29 Prozent vorstellen. Clemens Fahl (SPD) sah eine Erhöhung auf 32 Prozent für einen längeren Zeitraum als eine gute Möglichkeit.

Siegbert Wernet (FDP) sah in den Nullrunden vor einigen Jahren, denen nun eine starke Erhöhung folge, ein grundsätzliches Problem bei Gebührenkalkulationen. „Die Erhöhung der Betreuungsgebühren ist eine schwierige Sache und setzt in der aktuellen Zeit kein gutes Signal“, meinte Michael Gut (CDU), der es als wichtig ansah, dass Kinder gut betreut sind.

Auch Boris Dold (FDP) sah die Nullrunden in den Jahren 2011 bis 2018 als nicht gut an, denn nun könnte der Gedanke aufkommen, dass die Eltern der jetzigen Kinder diese Lücke auffangen müssen. Beschlossen wurde auch, dass in den kommenden Jahren neue Kalkulationen vorgelegt und moderate Erhöhungen angestrebt werden, um große Gebührenschritte zu vermeiden.

Rechtsanspruch

Aktuelle Situation

Vor und nach dem Grundschulunterricht nehmen in Bräunlingen etwa 30 Grundschüler an der Vormittagsbetreuung und über 40 Kinder an der Ganztagsbetreuung teil. Aufgrund des kommenden Rechtsanspruchs ist für die Grundschulbetreuung mit steigenden Anforderungen und höheren Kosten zu rechnen. Neben mehr Personal sind auch Kostensteigerungen im Bereich Räume, Ausstattung und Organisation zu erwarten.