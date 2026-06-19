Schulkindbetreuung: Es wird teurer für Eltern – Bräunlingen erhöht die Gebühren

Bei zwei Zeitmodellen steigt der Gebührensatz ab dem neuen Schuljahr um jeweils 15 Prozent. Eltern sorgen sich um die ständig wachsende Belastung.
Nur ein knappes Jahr nach der Erhöhung der Kindergartengebühren müssen nun auch die Eltern, deren Nachwuchs bei der Grundschulkinder-Betreuung mit dabei ist, tiefer in den Geldbeutel greifen. Nach längerer Diskussion entschied der Bräunlinger Gemeinderat zugunsten einer 15-prozentigen Gebührenerhöhung ab dem neuen Schuljahr. Diese ist nach mehrheitlicher Meinung am Ratstisch für die Eltern und die Stadtkasse zumutbar.