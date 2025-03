Eine stolze Leistung haben 18 Schulkindbetreuerinnen und Schulkindbetreuer aus VS in den vergangenen Monaten vollbracht.

Berufsbegleitend haben sie die Qualifizierungsmaßnahme für die Schulkindbetreuung erfolgreich abgeschlossen und im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihre Teilnehmerzertifikate erhalten. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die stellvertretende Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, Sabine Braun, zeigte sich in ihrer kurzen Ansprache begeistert: „Es ist eine besondere Leistung, die Sie in den letzten Monaten erbracht haben. Heute dürfen Sie zurecht strahlen und stolz auf sich sein. Mit dieser Qualifizierungsmaßnahme ist die Stadt VS Vorreiter in Baden-Württemberg. Wer diese erfolgreich abschließt, stellt unter Beweis, was man bei der Stadt erreichen kann.“

Die Qualifizierung

Im Oktober 2024 startete in der Volkshochschule in Schwenningen im Rahmen der VHS-Akademie Pädagogik die gemeinsame innovative Qualifizierungsmaßnahme für die Schulkindbetreuung der beiden JuBIS-Abteilungen Schulen und Volkshochschule. Dabei geht es um die Qualifizierung von nicht beruflich qualifiziertem pädagogischen Personal für die städtischen Ganztagsschulen und die Verlässliche Grundschule.

„Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses zweiten Kurses steht der dritte bereits diesen Monat in den Startlöchern, und damit werden wir weitere Kolleginnen und Kollegen qualifizieren“, freut sich Annika Dannecker von der Abteilung Schulen im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport.

Die Qualifizierung umfasst etwa 90 Unterrichtseinheiten mit pädagogischen Themen in Präsenz und online sowie eine abschließende Prüfung. Sie vermittelt den Teilnehmenden die notwendigen Werkzeuge, um den Alltag mit Schulkindern nicht nur zu bewältigen, sondern ihn sicher und aktiv zu gestalten. Diese Inhalte machen die Teilnehmenden nicht nur kompetenter, sondern öffnen auch die Tür zu besseren Gehaltschancen und beruflichem Aufstieg, zeigt die Stadt auf.

„Vorreiter im Land“

Bereits 2023 gab es im Rahmen eines Pilotprojektes eine Qualifizierungsmaßnahme für Schulkindbetreuer an der Golden-Bühl-Schule in Villingen. Damit bereite sich die Stadt Villingen-Schwenningen weiter auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter vor, der ab dem Schuljahr 2026/27 gilt, und übernehme ihren Angaben zufolge in Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle.

„Aus der Qualifizierungsmaßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband der Volkshochschulen ein Modulhandbuch entwickelt, das nun dank der Mitwirkung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das ganze Land ausgeweitet wird“, berichtet Heike Gressenbuch, zuständig für den Arbeitsbereich Pädagogik in der Volkshochschule.

Ein wichtiger Ansatz der Maßnahme sei, so erklärt Gressenbuch, dass nicht nur die Arbeit mit den Kindern noch mehr an Qualität gewinne, sondern auch das Personal pädagogisch gut auf die wichtige Arbeit vorbereitet werde.

„Derzeit gibt es aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsituation einen großen Mangel an ausgebildetem pädagogischen Personal, und mit der Qualifizierungsmaßnahme werden die Stellen noch attraktiver gestaltet“, erklärt die Stadt abschließend.