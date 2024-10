Das kameradschaftliche Miteinander und gute Gespräche standen im Mittelpunkt.

Bei gutem Oktoberwetter starteten 25 Teilnehmer bestens gelaunt per Bus mit dem Salzstetter Ronie Kempeeners am Steuer an der Salzstetter Sportgaststätte Zollernblick ins Badische. Im ländlichen Kurgarten von Lautenbach wurde das erste zünftige Frühstück eingenommen.

Gut gestärkt fuhren sie von dort weiter zur Weinprobe mit Mittagessen ins Markgräfler Land. Im schön gelegenen Weingut Schmidt in der Malteserstadt Heitersheim im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz machten es sich die Schulkameraden in geselliger Runde gemütlich.

Schifffahrt auf dem Titisee

Nach ausführlicher fachkundiger Erläuterung der Weinerzeugung durch den Kellermeister und der reichlichen Verkostung der Weine wurde der Heimweg mit einer Schifffahrt auf dem Titisee aus der Perspektive des Wassers kurzweilig ergänzt. „Schiff Ahoi“ mit schönen Ausblicken auf dem malerischen See im Herzen des Schwarzwalds hat allen gut gefallen.

Angekommen in Salzstetten ließen sie mit einem guten Essen in geselliger Runde den harmonischen Ausflugstag in der Sportgaststätte Zollernblick ausklingen. Bestens organisiert wurde der 60er-Ausflug von Bettina Axt, Roswitha Erath, Marga Kempeneers, Reinhold Maier und Daniele Söll.

65er-Treffen fest im Blick

Auseinander gingen die Schulkameraden mit dem Versprechen, sich in fünf Jahren zum 65er-Ausflug wieder zu treffen.