Schulhof in Empfingen: Ein Hauch von Ninja Warrior – aber bitte nicht zu teuer

Der Schulhof soll attraktiver werden, doch der finanzielle Spielraum ist enger als früher. Die Gemeinderäte reduzierten die Variante mit klarer Obergrenze. So ist der aktuelle Stand.
Ein Schulhof ohne Spielgeräte? Eigentlich ein trauriger Gedanke. In Empfingen ist genau das derzeit Realität. Die bisherigen Geräte sind „komplett abgängig gewesen“, wie Bürgermeister Ferdinand Truffner im Gemeinderat erklärte. Zwar werde unter anderem Fußball gespielt – „aber wenn man 160 Kinder hat, dann möchte man da auch gerne was anbieten“.