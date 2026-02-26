Schulhof in Empfingen: Ein Hauch von Ninja Warrior – aber bitte nicht zu teuer

Der Schulhof soll attraktiver werden, doch der finanzielle Spielraum ist enger als früher. Die Gemeinderäte reduzierten die Variante mit klarer Obergrenze. So ist der aktuelle Stand.

Ein Schulhof ohne Spielgeräte? Eigentlich ein trauriger Gedanke. In Empfingen ist genau das derzeit Realität. Die bisherigen Geräte sind „komplett abgängig gewesen“, wie Bürgermeister Ferdinand Truffner im Gemeinderat erklärte. Zwar werde unter anderem Fußball gespielt – „aber wenn man 160 Kinder hat, dann möchte man da auch gerne was anbieten“.

Die Verwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, den Schulhof neu zu gestalten und moderne Bewegungsgeräte anzuschaffen. Im Raum stand ein Parcours mit Kletter-, Hangel- und Balancierelementen – angelehnt an das Format „Ninja Warrior“. „Solche Geräte ließen sich auch in den Sportunterricht einbinden und seien langlebig. Ein Bodentrampolin wurde geprüft, jedoch wieder verworfen: „Da gehen zwei drauf. Das passt nicht.“ Zudem sei es für einen Schulbetrieb mit vielen Kindern nicht geeignet.

Der Vorschlag der Verwaltung Vorgesehen war ein Paket der Firma Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH, mit der die Gemeinde bereits Projekte umgesetzt hat. Vergleichsangebote wurden zwar in den Blick genommen, doch die Versionen seien nur eingeschränkt vergleichbar.

Der ursprüngliche Kostenplan

Die ursprüngliche Kostenzusammenstellung wies für die Spielgeräte inklusive Montage rund 81.600 Euro brutto aus. Hinzu sollten rund 70.000 Euro für landschaftsgärtnerische Arbeiten kommen – insgesamt also deutlich über 150.000 Euro.

Gemeinderäte machen Spar-Ansage – Debatte um Bauhofbeteiligung Angesichts der erstmals spürbar angespannten Haushaltslage sorgten diese Zahlen für intensive Diskussionen. Gemeinderat Armin Hellstern sprach von einem „Wermutstropfen“: „80.000 Euro für Spielgeräte, ist schon ein Batzen.“

Rudi Walter bekannte: „Bei der Wirtschaftslage bekomme ich einen dicken Hals.“ Mehrere Räte hinterfragten auch die Höhe der Landschaftsbaukosten.

Bauhof-Beteiligung? „Keine Spezialkräfte“

Eine Beteiligung des Bauhofs wurde ebenfalls diskutiert – jedoch mit Blick auf Haftung und Gewährleistung kritisch gesehen. „Wir haben keine Spezialkräfte dafür“, gab Achim Walter zu bedenken. Andreas Seifer fragte kritisch: „Machen wir jetzt Ninja Warrior in Empfingen?“ Entscheidend sei, ob die Anlage primär dem Schulbetrieb diene oder eher ein öffentlicher Spielplatz werde.

Am Ende setzte der Gemeinderat eine klare Grenze: Für die Spielgeräte inklusive Montage dürfen maximal 65.000 Euro ausgegeben werden. Insgesamt stehen maximal 120.000 Euro zur Verfügung. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Konzept entsprechend anzupassen und die Kosten einzuhalten. Kämmerer Pascal Maier sprach in diesem Zusammenhang von einer „ersten Einsparung“.

Truffner im Nachgang: Planungen überarbeitet Wie Bürgermeister Truffner unserer Redaktion nach der Sitzung auf Nachfrage mitteilte, wurden die Planungen inzwischen überarbeitet. Das Konzept im Stil eines „Ninja Warrior“-Bewegungsparcours bleibt.

Ziel ist es, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer gleichermaßen zu fördern und den Kindern und Jugendlichen attraktive Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Die Anlage könne darüber hinaus auch gezielt im Sportunterricht eingesetzt werden.

„Die Diskussion über die Investitionskosten im Gemeinderat ist nachvollziehbar“, so Truffner. „ Zugleich ist es wichtig zu betonen: Es handelt sich hierbei nicht um ein Luxusprojekt, sondern um eine qualitativ hochwertige, solide Lösung eines verlässlichen Partners, mit dem die Gemeinde bereits mehrfach erfolgreich Projekte umgesetzt hat – unter anderem in Wiesenstetten und am Tälesee.“

Der ursprünglich geplante Bewegungsparcours sei zwischenzeitlich nochmals überarbeitet und in einzelnen Bereichen reduziert worden, ohne dabei an Attraktivität einzubüßen. „Die Umsetzung des Geräts im unteren Schulhof erfolgt wie vorgestellt.“ Im Bereich der Landschaftsbauarbeiten konnten Einsparungen vorgenommen werden, sodass die Kostensicherheit mit einer Gesamtinvestition von maximal 120.000 Euro gewährleistet bleibt.