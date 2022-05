Diese Kombination entpuppt sich in Schonach als Erfolg

4 Spektakulär geht es im Schulhof zu: Die Feuerwehr Schonach lädt zum "Turmbau". Foto: Nagel

Zur Tradition gehört es mittlerweile, dass am Muttertag das Schulfest der Dom-Clemente-Schule gefeiert wird – eine Tradition, die nun nach einer Pause wieder auflebte. Mit einem vollen Programm lockten Schüler und Lehrer viele Besucher an.















Link kopiert

Schonach - Schulleiterin Sabine Emde begrüßte die zahlreichen Anwesenden und freute sich, dass das Schulfest wieder stattfinden konnte. Emde verwies auf die vielfältigen Programmpunkte, die von 14 bis 18 Uhr geboten wurden. Für einen schwungvollen Start in das Fest sorgte der Tanz der Zweitklässler unter der Leitung von Tanja Herdner. Der Schulchor gab am Nachmittag ebenfalls einige Lieder zum Besten.

Digitale Tafeln seit knappem Monat im Einsatz

Interessiert verfolgten Eltern und Schüler die Präsentation von Lehrerin Elena Person, die die neuen digitalen Tafeln – diese sind seit knapp einem Monat an der Grundschule im Einsatz – vorstellte. Mit den Tafeln können vielfältige Methoden eingesetzt werden, die den Unterricht attraktiver gestalten. "Wir können die Tafeln viel flexibler als normale Tafeln nutzen und etwa eine direkte Verbindung zu Tablets oder dem Internet herstellen", berichtete Person. Auch das Beschreiben der Tafeln mit Stiften ist weiterhin möglich. Am Ende der Präsentation wurde auf der Tafel ein von Schülern erstellter Film gezeigt, der die Dom-Clemente-Schule vorstellt.

Zum Wettkampf auffordern konnten Kinder ihre Eltern beim Spieleparcours in der Sporthalle. An etlichen Stationen standen Geschicklichkeitsspiele und Sportgeräte für Jung und Alt zum Ausprobieren bereit. Auf dem Flohmarkt warteten einige Schnäppchen auf die Besucher. Mehrere Schüler waren in den grünen, schuleigenen T-Shirts zu sehen, die es an einem Stand zusammen mit weiteren Kleidungsartikeln zu kaufen gab.

Mitmachangebote locken in den Schulgarten

Großer Andrang herrschte bei den Mitmachangeboten im Schulgarten – ungeachtet dessen, dass sich die Sonne hinter den Wolken versteckte. Hier konnte unter anderem am Lagerfeuer Stockbrot gegrillt, eigenhändig Kräutersalz und Blütenzucker hergestellt und die bunte Gartenkunst bestaunt werden. Ebenso begeistert wurde der Barfußpfad angenommen, der mit verbundenen Augen durchquert werden konnte. Die Schulsanitäter demonstrierten, was sie bereits alles über Erste Hilfe gelernt haben und führten an einer Puppe eine Herzdruckmassage durch.

Ein besonderes Glanzlicht war die Aktion der Feuerwehr Schonach. Sie lud zum "Turmbau" ein: Im Schulhof errichteten die Teilnehmer einen Turm aus Holzbalken, die nach und nach aufeinandergestapelt wurden. Für die Sicherheit der Kinder sorgten die Mitglieder der Feuerwehr.

Auch der Musikverein Schonach nutzte die Gelegenheit, um den möglichen Nachwuchs für ein Instrument zu begeistern. Einige Musiker stellten ihre Instrumente vor und ließen die Kinder und Jugendlichen selbst testen, welches Instrument ihnen zusagte.

Für Speis und Trank war während des gesamten Schulfestes bestens gesorgt. An mehreren Standorten in und um die Schule herum wurde von Würstchen und Pommes, bis hin zu Kaffee und Kuchen kulinarisch einiges geboten.

Eltern nutzen die Gelegenheit zum Einkaufen

Erstmals fand parallel zum Schulfest auch ein verkaufsoffener Sonntag des Einzelhandels Schonach (EHS) statt – als Alternative zum ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntag samt Museumsfest. Die Kombination mit dem Schulfest stellte sich als Erfolg heraus: Während die Kinder an ihren Stationen in der Schule im Einsatz waren, konnten die Eltern durch die geöffneten Läden bummeln. So nutzten viele Besucher des Festes die Möglichkeit, den ein oder anderen Einkauf zu tätigen. Alle teilnehmenden Händler boten spezielle Angebote passend zum Muttertag und dem bevorstehenden Vatertag.

Eine futuristische Virtual-Reality-Sonderschau präsentierte Bernd Kaltenbach, stellvertretender Vorsitzender des EHS. An mehreren Stationen konnten verschiedene VR-Brillen von den Besuchern persönlich getestet werden. Sie ermöglichen beispielsweise einen virtuellen Rundflug über das verschneite Schonach und ließen in andere Welten eintauchen. Erfreut über regen Besuch zeigte sich auch Christoph Brüstle. Seinen Gästen bot er zur Feier des Tages Sekt und Kekse an. "Ich freue mich immer auf diesen besonderen Tag und genieße den persönlichen Kontakt mit den Kunden", sagte der Inhaber von CB Optik.