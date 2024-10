Schulfest in Seelbach: Der Förderverein investierte in 30 Jahren bereits 250 000 Euro ins Bildungszentrum

Bei herrlichem Herbstwetter hatte die Schulgemeinschaft des Geroldsecker Bildungszentrums in Seelbach doppelten Grund zum Feiern: Das traditionelle Schulfest wurde gemeinsam mit dem 30. Geburtstags des Fördervereins begangen.

Schüler, Eltern und Lehrer erlebten beim diesjährigen Schulfest einen abwechslungsreichen Tag. Die musikalischen Beiträge der Schüler sorgten für Begeisterung, während das köstliche Salat- und Kuchenbuffet, von den Eltern liebevoll zubereitet, für das leibliche Wohl sorgte. Auch Gegrilltes und ein reichhaltiges Getränkeangebot bot der Förderverein an.

In der Schule und in der Turnhalle fanden zahlreiche Mitmachaktionen statt – vom Bewegungsraum über das beliebte Glücksrad bis hin zum Basteln von Holzherzen. Auch die Foto-Box, Foto-Wände und die Schminkstation stießen auf großen Anklang. Die Angehörigen hatten die Möglichkeit, die Schule zu erkunden und sich über verschiedene Schulprojekte zu informieren. Über die neue Tischtennisplatte, die vom Förderverein gespendet wurde, freuten sich die Schüler sehr. Diese Geste unterstrich einmal mehr die wichtige Rolle des Vereins, der seit seiner Gründung im Jahr 1994 zahlreiche Projekte ermöglicht hat.

Besonders freute sich der langjährige ehemalige Vorsitzende und Gründer des Vereins Manfred Kienzler. Sowohl er als auch Rektor Daniel Janka lobten die engagierte Arbeit. Kienzler betonte, wie wichtig Mitgliederwerbung sei und erinnerte an frühere Erfolge bei der Mitgliederwerbung: „Keiner verlässt den Saal, bis wir 100 Mitglieder sind!“, rief er 2004 beim 10. Geburtstag aus – und so war es dann auch, er konnte an einem Tag mehr als 30 Mitglieder dazugewinnen.

Heute zählt der Förderverein stolze 270 Mitglieder, doch Vorsitzende Marion Himmelsbach betonte in ihrer Rede, dass neue Mitglieder weiterhin herzlich willkommen seien. In ihrer Ansprache hob sie auch hervor, wie wichtig der Förderverein für die Schule und ihre rund 700 Schüler sei.

250 000 Euro flossen in den vergangenen 30 Jahren in verschiedene Projekte

Seit der Gründung habe der Verein rund 250 000 Euro in Projekte wie die Neugestaltung der Schulhöfe, die Errichtung eines Schulgartens, den Kauf von Mikroskopen, die Einrichtung eines Lern-Bauernhofs und viele weitere Initiativen gesteckt. Auch Klassen- und Studienfahrten sowie Kulturveranstaltungen werden durch den Förderverein regelmäßig unterstützt. Schulfeste, so Himmelsbach, seien nicht nur eine schöne Gelegenheit, die Schulgemeinschaft zu stärken, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle. Der gesamte Erlös dieses Festes fließe in weitere Projekte, die das Lernen und die persönliche Entwicklung der Schüler fördern.

Rektor Daniel Janka lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Förderverein. Er freue sich jetzt schon auf das Zirkusprojekt, der Klassen 1 bis 5, das in den kommenden Tagen startet und durch den Förderverein finanziell unterstützt werde.

Bis in den späten Nachmittag genossen die Schüler mit ihren Familien und die Lehrkräfte das abwechslungsreiche Programm, das gute Essen und die zahlreichen Aktivitäten – es war jedenfalls ein rundum gelungenes Fest. Die Schüler freuten sich außerdem über das Freigetränk, das der Förderverein anlässlich des Jubiläums spendierte.

Der Förderverein

Der Förderverein des Geroldsecker Bildungszentrums wurde 1994 gegründet. Mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden kulturelle Veranstaltungen, Landschulheimaufenthalte, Klassenausflüge, Anschaffungen und vieles mehr unterstützt. Darüber hinaus organsiert der Verein Vorträge und Workshops für Lehrer, Eltern und Schüler. Weitere Infos unter www.gb-seelbach.de.