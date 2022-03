So möchte die Stadt die Schullandschaft in Villingen-Schwenningen verändern

1 Auch in Tannheim protestiert man gegen die Pläne der Stadtverwaltung, die örtliche Schule zu schließen. Das zuständige Amt hat aber noch weitere Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet geplant. Foto: Eich

Seit Wochen protestieren Familien, Bürger und Lehrer gegen die geplanten Schließungen von Dorfschulen. Doch diese Maßnahme ist nur eine von mehreren, die die Stadt im Rahmen der Schulentwicklungsplanung umsetzen möchte. Nun sind die Pläne öffentlich – und sie betreffen auch Schulstandorte in den großen Stadtteilen.















Villingen-Schwenningen - Die Welle der Empörung schlug hoch, als der Schwarzwälder Bote die Pläne der Stadtverwaltung veröffentlichte: Die Dorfschulen in Tannheim, Rietheim und Weilersbach sollen aufgegeben werden, um Standorte zusammen zu fassen. Doch es ist noch mehr geplant. Ein Überblick.

Neuer Schulstandort im Zentralbereich

Zwischen Villingen und Schwenningen ist in den kommenden Jahren mit dem Lämmlisgrund neben dem Schilterhäusle ein neues großes Wohngebiet für rund 3000 Menschen geplant. Logische Konsequenz: Hier dürfte es in Zukunft erhöhten Bedarf an Schulplätzen geben. Wie der Verwaltung erklärt, ist in die Planung für das neue Wohngebiet bereits eine Grundschule integriert. Bis zum Schuljahr 2028/2029 werden hier laut Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) zunächst dennoch 146 Fehlplätze prognostiziert, die zwei Jahre später auf 116 sinken und dann durch eine zweizügige Grundschule abgefangen werden könnten. Darüber hinaus wäre es aus Sicht der Verwaltung eine Option, im Zentralbereich eine Ganztagsschule zu bauen. Damit würde VS über etwas mehr als 1600 Ganztagesplätze verfügen.

Mensa der Haslachschule erweitern

Durch eine Erweiterung der Mensa an der Haslachschule könnten laut Schulentwicklungsplan 44 weitere Ganztagesplätze geschaffen werden. Derzeit sei der Bedarf zwar gedeckt, "sollte es zu einem erhöhten Bedarf kommen, stellt die Erweiterung der Mensa an der Haslachschule eine kurzfristige Handlungsmöglichkeit dar".

Golden-Bühl-Schule und Bickebergschule: Gemeinschaftsschulen zusammenlegen

Für die Verwaltung ergibt sich in Villingen eine weitere Option: Die Bickebergschule und die Golden-Bühl-Schule könnten zusammengeführt werden. Beide Einrichtungen würden dabei bestehen bleiben, aber die Schularten müssten nicht mehr doppelt vorgehalten werden. Dabei könnte die Golden-Bühl-Schule eine reine Grundschule und die Bickebergschule eine Gemeinschaftsschule werden. Aber: Das zuständige Amt sieht darin bereits jetzt mögliche Probleme. Zwar gebe es in unmittelbarer Nähe (die Schulen liegen 1,9 Kilometer voneinander entfernt) keine Dopplung der Schularten mehr, aber seien die Kapazitäten in der Bickebergschule für den Sekundarbereich begrenzt. Und: Die Mensakapazitäten reichen nicht aus. Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die bisherige Struktur so beizubehalten.

Hallerhöhe als Schulstandort

Nicht nur als Option, sondern als geplante Maßnahme sieht die Verwaltung in dem Entwurf der Schulentwicklungsplanung die Umsetzung einer zweizügigen Grundschule am Standort Hallerhöhe an. Mit einem möglichen Ausbau zur Ganztagsschule könnten laut JuBIS 200 zusätzliche Schul- und Ganztagesplätze geschaffen werden. Nötig sei dies, weil bis zum Schuljahr 2026/2027 in Schwenningen – bei Ausbau der Friedensschule auf fünf Züge und der Gartenschule auf vier Züge – 163 Plätze fehlen. Zwar sinken die Fehlplätze den Prognosen zufolge wieder, doch müssten diese zwischenzeitlich kompensiert werden, um Friedens- und Gartenschule zu entlasten. Aus Sicht der Verwaltung wäre auch eine Integration der Außenstelle Rinelen mit 100 Schulplätzen möglich.

Erweiterung der Mensa Golden-Bühl-Schule

Quasi beschlossene Sache dürfte die Erweiterung der Mensa in der Golden-Bühl-Schule sein. Diese Möglichkeit sei bereits untersucht worden, weil die derzeit 85 Plätze nicht ausreichen und eine Versorgung nur durch ein "sehr eng getaktetes Acht-Schichten-Modell" gewährleistet werden kann.

Ausbau Grundschule Weigheim/Mühlhausen

In den Blickpunkt gerät zudem die Grundschule Weigheim/Mühlhausen, bei der eine Mittagsverpflegung durch den Schulförderverein angeboten wird. Weil die Mittagsverpflegung und Betreuung laut Stadt in "defizitären Räumlichkeiten" stattfindet, sollen passendere Möglichkeiten – entweder mit einer Containerlösung oder in Nebengebäuden – geprüft werden. Außerdem müsse man sich auf steigende Schülerzahlen einstellen.

Zusammenlegung der Ortschaftsschulen

Die einschneidendste Maßnahme ist aber zweifelsohne die Zusammenlegung der Ortschaftsschulen, die die Verwaltung – so deutlich wird sie trotz Entwurf – "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" dem Gremium empfiehlt. Auf diese Weise sollen laut JuBIS zwei starke Grundschulstandorte in Obereschach und Pfaffenweiler geschaffen werden. Dies werde auch "mit Blick auf den Bedarf der Familien und den zu erwartenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder" notwendig. Diese Betreuung sei an kleinen Standorten nicht möglich.

Die Außenstelle Weilersbach soll nach Obereschach zurückgeführt werden: Klar sei, dass alle Schüler aus Weilersbach in Obereschach unterrichtet werden könnten und es laut JuBIS dennoch freie Kapazitäten gebe. Der Hort in Obereschach erfülle voraussichtlich die Rahmenbedingungen für eine Ganztagesbetreuung. Im Gegenzug müsse jedoch das städtische Betreuungsangebot am dortigen Standort ausgebaut werden. Laut Stadt sei der Vorteil, dass das Pendeln der Lehrkräfte entfällt und die Einrichtung von Jahrgangsklassen "die Stabilität der Lehrerversorgung und das Angebot" erhöht. Aber: Zukünftig müssten die Schüler pendeln. Die Einsparungen werden von der Stadt auf 25 000 Euro beziffert.

Integration der Grundschulen Tannheim und Rietheim in Grundschule Pfaffenweiler: Ähnliches sieht die Stadtverwaltung für weitere Dorfschulen vor. Demnach sollen zukünftig die Schüler aus Tannheim, Herzogenweiler und Rietheim in der Grundschule Pfaffenweiler unterrichtet werden. Dadurch würde dort ein zweizügiger Grundschulstandort entstehen. Auch hier sei der Vorteil die Stabilität der Lehrerversorgung und das Angebot für die Schüler. Mit der Verlegung des Horts könne man zudem dem Bedarf an Betreuung gerecht werden, zeigt das JuBIS auf. Die Stadt könne nach eigenen Angaben dadurch in Tannheim 60 000 Euro und in Rietheim 20 000 Euro einsparen. Kosten für den Schülerverkehr entsteht keiner – denn den müssten die Familien zahlen.