Schulentwicklung Wolfach: So starten die ersten Schüler in den neuen Container-Klassenzimmern

Für den Zeitraum der Sanierung der Realschule muss unter anderem in zwei Container ausgewichen und unterrichtet werden.
Knapp sechs Monate sind seit der Auftragsvergabe des Wolfacher Gemeinderats für die Lieferung vergangen, nun wurde in den neuen Container-Klassenzimmern der Realschule erstmals unterrichtet. „Für die Schulentwicklung Wolfach ist es ein wichtiger Baustein“, sagte Bürgermeister Thomas Geppert bei der Vorstellung. Bis zum Ziel einer sanierten Schule ist es aber noch ein weiter Weg.