Schulentwicklung in Lörrach: Grüne besuchen die Hellbergschule

Die Grüne Gemeinderatsfraktion hat die Hellbergschule besucht und sich mit Schulleiterin Anja Hanke sowie ihrem Stellvertreter Thomas Schmitt über die aktuelle Situation ausgetauscht.
Die Schulleitung machte deutlich, dass die dringend notwendigen Sanierungen und Erweiterung der Hellbergschule seit Jahren verschoben wurden, auch weil andere Standorte in der Prioritätenliste der Schulsanierungsliste vorgerückt sind. Mit dem politisch beschlossenen Auslaufen der Werkrealschule stehe die Hellbergschule nun zusätzlich vor der Herausforderung, wie es mit dem Standort weitergehen soll, heißt es in einer Mitteilung der Grünen-Fraktion.