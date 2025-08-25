Schulentwicklung in Lörrach: Grüne besuchen die Hellbergschule

Die Grüne Gemeinderatsfraktion hat die Hellbergschule besucht und sich mit Schulleiterin Anja Hanke sowie ihrem Stellvertreter Thomas Schmitt über die aktuelle Situation ausgetauscht.

Die Schulleitung machte deutlich, dass die dringend notwendigen Sanierungen und Erweiterung der Hellbergschule seit Jahren verschoben wurden, auch weil andere Standorte in der Prioritätenliste der Schulsanierungsliste vorgerückt sind. Mit dem politisch beschlossenen Auslaufen der Werkrealschule stehe die Hellbergschule nun zusätzlich vor der Herausforderung, wie es mit dem Standort weitergehen soll, heißt es in einer Mitteilung der Grünen-Fraktion.

„Die Hellbergschule war bislang der einzige verbliebene Standort einer Werkrealschule in Lörrach – und eine gute dazu. Viele Jugendliche, die an Gymnasien oder Realschulen zunächst gescheitert sind, haben hier durch pädagogische Begleitung ihren Schulabschluss erfolgreich geschafft. Dass dieser Schultyp nun wegfällt, ist ein bildungspolitischer Verlust“, wird die Schulleiterin in der Mitteilung zitiert.

Realschule statt Werkrealschule

Ein zentrales Anliegen der Hellbergschule ist die Umwandlung in eine Realschule. Die Schulleitung verwies darauf, dass nach der Grundschule schon heute mehr als ein Drittel der Kinder aus Brombach, Haagen und Hauingen anschließend in eine Realschule gehen, und leider wechselten viele ins Schulzentrum Steinen und würden als Schulstandort nicht Lörrach wählen. Ein Realschulstandort in Brombach würde die Schulwege für die Schüler in den Ortsteilen verkürzen und so ein wohnortnahes Angebot schaffen.

Eine zweite Realschule ist laut der Grünen-Fraktion jedoch nur dann bildungspolitisch sinnvoll, wenn diese keine ‚Realschule zweiter Klasse‘ wird. Gerade Schüler mit Hauptschulempfehlung dürfen nicht in Strukturen gedrängt werden, die sie überfordern und in Lernfrust führen. Differenzierung zwischen G(rund)- und M(ittlerem)-Niveau ist unverzichtbar, um allen Kindern gerecht zu werden und dafür werde für den Standort eine ausreichende Schülerzahl benötigt, schreibt die Fraktion.

Platzmangel und Sanierungsstau

Neben den inhaltlichen Fragen steht die Hellbergschule vor dringenden baulichen Aufgaben.

Für eine künftige Dreizügigkeit wird eine Erweiterung um mindestens zehn Klassenräume benötigt – insbesondere Fach- und Werkräume.

Zudem ist die Aula seit Jahren provisorisch – Deckenverkleidung fehlt, Rohre liegen frei, die Akustik ist mangelhaft.

Auch die Nachmittagsbetreuung platzt aus allen Nähten: Im erst kürzlich sanierten Siedlungshaus stehen nur die Erdgeschossräume für rund 30 Kinder zur Verfügung – zu wenig für den tatsächlichen Bedarf.

„Die Stadt hat bereits angrenzende Grundstücke erworben. Jetzt braucht es aber klare Entscheidungen, damit nicht weitere Jahre ins Land gehen.“ lässt sich Noah Hohenfeld zitieren. Für die Fraktion nahmen Noah Hohenfeld, Carolin Oursin und Margarete Kurfeß am Gespräch teil.

Schulentwicklungsplan soll Lösungen bieten

Die Schulleitung machte deutlich, dass es im laufenden Schulentwicklungsplan noch erhebliche Differenzen zwischen den Lörracher Schulen gibt. Jede Schule möchte am eigenen Standort festhalten, Elterninitiativen verstärken den Druck zusätzlich. Die Hellbergschule lehnt jedoch eine Zersplitterung in Kooperationen über mehrere Standorte ab und fordert Klarheit.

Die Grüne Fraktion unterstreicht daher: „Wir brauchen eine Einigung und eine faire Lösung im Interesse aller Schüler. Lörrach kann es sich nicht leisten, dass Schulen durch politische Verzögerungen oder Rivalitäten geschwächt werden. Die Hellbergschule braucht jetzt Planungssicherheit – für ihre pädagogische Arbeit und für die bauliche Zukunft“, fasste Margarete Kurfeß zusammen.