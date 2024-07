21 Werkrealschulabschlüsse und 19 Hauptschulabschlüsse wurden gemeinsam gewürdigt. Doch für 13 der 19 Hauptschulabsolventen geht der Weg im nächsten Schuljahr in Villingendorf weiter, da diese den Werkrealschulabschluss machen wollen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schülerin Charlotte Rolli, die das Programm moderierte und im Laufe der Feier noch durch weitere Mitschülerinnen Verstärkung erhielt, betrat Schulleiterin Eugenia Remisch die Bühne.

Lesen Sie auch

In ihrer Rede ging sie auf das Motto des Abends „All black“ ein. Nach Verlassen der Grundschule kam einigen Schülern die Zukunft an der Werkrealschule vielleicht auch „all black“ vor: dunkel und unbekannt. Doch leuchtende Projekte wie „Grünes Klassenzimmer“, „Apfelklasse“ und „Irlandklasse“ vertrieben die Dunkelheit schnell und brachten Licht in den bevorstehenden Lebensabschnitt.

Villingendorfs Bürgermeister Marcus Türk gratulierte und dankte den Lehrern und Mitarbeitern, die maßgeblich dazu beigetragen hätten, dass die Schule eine gute Vorbereitung auf das Leben sei.

Bilderrätsel nach Gesang

Nach einer musikalischen Einlage – die Schülerinnen Jacqueline Bahr und Mia-Anna Haninger sangen „Tage wie diese“ – gratulierte Elternbeiratsvorsitzender Jan Rolli und betonte, dass die Schüler nach dem Schulmotto „Believe in yourself“ gelebt hätten.

Mit einem Bilderrätsel, bei dem es darum ging, Bilder aus Kindertagen einzelnen Schülern zuzuordnen, wurden die Klassenlehrer der zehnten Klassen, Joachim Mauerlechner und Torsten Zühlsdorff, auf die Probe gestellt.

Die Elternvertreter der zehnten Klassen, Jan Rolli und Anita Mauch, drückten ihren Dank an die Klassenlehrer mit einem Geschenk aus. Die Rede wurde durch einen Auftritt vom „Äffle und Pferdle“ unterbrochen, die den „Haferblues“ zum Besten gaben.

„Der Dümmste fliegt“

Beim nachfolgenden Spiel „Der Dümmste fliegt“, das von den Schülern vorbereitet und spontan von Joachim Mauerlechner moderiert wurde, durften einige Schüler Fragen zur Schule oder zu Klassenfahrten beantworten. Als Siegerin ging Joena Zimmermann hervor.

Nelly Merkle gratulierte als Fördervereinsvorsitzende und übergab Charlotte Rolli, Richard Richard Günther und Samuel Mauch einen Sozialpreis für deren hervorragendes Engagement an der Schule.

Quiz für Klassenlehrer

Mit einem Quiz, bei dem die Klassenlehrer der neunten Klassen, Markus Birkenmaier, Irina Frenger und Marion Bader, beweisen durften, wie gut sie ihre Zöglinge kennen, ging es munter weiter.

Es folgte die Zeugnisübergabe an sechs Neuntklässler, die den Hauptschulabschluss erfolgreich absolviert haben.

Fußballer-Zitate en masse

Passend zur Fußball-EM gestalteten Joachim Mauerlechner und Torsten Zühlsdorff ihre Rede für die Zehntklässler, die durch und durch mit bekannten Fußballer-Zitaten gespickt war. Mit den Worten von Oliver Kahn brachten sie ihre guten Wünsche zum Ausdruck: „Die Karten werden völlig neu gewürfelt.“

Zeugnis für Lehrkräfte

Bevor die Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhielten, wurden die Lehrkräfte sowie die Schulleitung und die Sozialarbeiterin auf die Bühne geholt, um ebenfalls ein Zeugnis zu erhalten. Bewertet wurden allerdings nicht Mathe, Deutsch und Englisch, sondern unter anderem Pünktlichkeit, Frisurenvielfalt und Humor. Glücklicherweise wurden alle versetzt.

Was diese Schüler erhalten haben, ist ein gutes Zeugnis. Foto: Schule

Anschließend erhielten die Schüler ihre Abschlusszeugnisse und beendeten das Programm gemeinsam mit ihren Klassenlehrern mit einem Tanz zu „Loose Control“ von Teddy Swims. Zu Ausklang des Abends gab es ein umfangreiches Buffet, das von den Eltern aller Abschlussschüler vorbereitet worden war.

Hauptschulabschluss

Den Hauptschulabschluss absolvierten Jacqueline Bahr, Louis Krüger, Balint Laszlo, Barnabas Majzik, Lilly Mittelstaedt, Dennis Nicklaus, Kevin Pfahl, Janis Pinkas, Lenny Eichholz, Nik Freer, Lea Klassen, Nikolai Schick, Wolke-Marie Dähmlow, Christoph Maier, Nico Melchinger, Enrico Radekop, Marius Röcker, Aaron Ruof, Niklas Skok.

Werkrealschulabschluss

Den Werkrealschulabschluss absolvierten Miriam Krieg, Rosalie Maier (Preis und Landespreis WRS), Charlotte Rolli (Preis, Sozialpreis, Landespreis WRS), Bianca Schübel, Cátálina Sigheti, Dominik Sudermann, Joena Zimmermann, Hakeem Cörüt, Eric Deibert, Alex Fuhr, Richard Günther (Preis, Sozialpreis), Jannis Hafa, Mia-Anna Haninger, Joshua Jauch, Philipp Marx, Samuel Mauch (Preis, Sozialpreis, Landespreis WRS), Emily Niederquell, Chris Rogg, Emma Schwarzkopf (Lob, Landespreis WRS), Peter Seemann (Landespreis WRS), Natanael-Corneliu Vatamaniuc.